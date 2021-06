OTAC NIKOLE JOKIĆA POTVRDIO: Moj sin postaje tata u septembru! Porodica mu je ipak na prvom mestu

To je za "Somborske novine" potvrdio Nikolin otac Branislav, i otkrio kako MVP želi da se odmori od naporne sezone.

- Nikola i Natalija u septembru očekuju prinovu - kaže Branislav.

- Još uvek ne znam kako će se organizovati, ali mislim da Nikoli niko ne treba ništa da zameri, pošto je to najbitniji događaj u životu. Mi znamo da on nije prvi sportista koji će dobiti dete, ali svako to doživljava na drugačiji način. Nikola je uspeo da postigne ono što niko sa naših prostora nije pre njega, i naravno da smo svi srećni i ponosni zbog toga. Zaslužio je MVP nagradu. I da je nije dobio, za njega to ne bi bio smak sveta. Takav je, ne voli glamur, opuštenog je karaktera, i to svi Somborci znaju.

foto: @starsport

Ono što mu je posebno nedostajalo u rodnoj grudi jeste njegov ljubimac Drim kečer sa kojim će danas učestvovati na Drugom trkačkom danu na Gradskom hipodromu.

- Mislim da je jedva dočekao kraj sezone i povratak kući - rekao je Branislav.

Tata Branislav naglašava da vrlo bitnu ulogu tokom sezone imaju njegova braća Strahinja i Nemanja, kao i supruga.

- Oni čine krug koji ga čuva i drži u momentima kada mu je svega preko glave. To su trenuci koje treba prevazići - zaključio je Branislav.

Kurir sport