Obradović, koji je mnogo puta pokazao koliko voli crno-bele, je potpisao ugovor na tri godine.

Popularni Žoc je jednom prilikom ispričao i kako je dobio nadimak,

– Šutirali smo do iznemoglosti, a kada bi lopta ušla ’bez koske’ mi bismo vikali ’svaka cepa’. Kako je meni to išlo dobro jedan prijatelj mi je rekao da sam ja Žoc – Željko Obradović Cepač. Danas me tako zovu i u inostranstvu, volim taj nadimak – kazao je Obradović.

Kurir sport