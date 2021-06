PRVE SLIKE TRUDNE NATALIJE! Pogledajte kako izgleda supruga Nikole Jokića u šestom mesecu trudnoće! FOTO

Nikola Jokić ovih dana prazauzet je kasačkim trkama, gde njegova grla beleže dobre rezultate, a uz Nikolu je i njegova supruga Natalija, koja treba da se porodi u septembru.

Fotoreporter Kurira danas je na hipodromu u Pančevu uhvatio i Nataliju, koja je strpljivo po ne baš prijatnom vremenu davala podršku konjma iz njihove štale "Drim kečer".

Ona je u jednom trenutku, što je i razumljivo, konzumirala grickalice. Natalijna trudnoća i činjenica da se porađe u septembru glavni je razlog što je najbolji košarkaš NBA lige odlučio da ne igra za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju. Vreme će provesti sa suprugom i konjima, ali će morati i dobro da se pripremi za NBA sezonu.

Podsetimo, tim pvodom oglasio se i Jokićev otac pre nekoliko dana koji je potvrdio ono što se šuškalo danimi unazad.

- Nikola i Natalija u septembru očekuju prinovu. Još uvek ne znam kako će se organizovati, ali mislim da Nikoli niko ne treba ništa da zameri, pošto je to najbitniji događaj u životu. Mi znamo da on nije prvi sportista koji će dobiti dete, ali svako to doživljava na drugačiji način. Nikola je uspeo da postigne ono što niko sa naših prostora nije pre njega, i naravno da smo svi srećni i ponosni zbog toga - rekao je otac Branislav za lokalne "Somborske novine".

Takođe, porodica Jokić odbila je organizovani doček za Nikolu od strane njegovih sugrađana koji je bio planiran za ovaj vikend.

