MILOŠ TEODOSIĆ O JOKIĆEVOM "NE" SRBIJI: On je naš ambasador u SAD, treba da ima podršku svih nas i cele nacije!

Tema o kojoj se prethodnih dana u svetu košarke najviše govorilo je svakako otkaz Nikole Jokića pred start kvalifikacija za Olimpijske igre.

Ako se uz to doda i nemogućnost Bogdana Bogdanovića da stigne na vreme za olimpijske kvalifikacije zbog konferencijskog finala NBA lige, onda je jasno da selektor Igor Kokoškov ostaje bez dve zvezde, ali ne treba zaboraviti da Srbija itekako ima dosta kvalitetnih košarkaša.

Jedan od nosilaca igre Orlova svakako je kapiten Miloš Teodosić koji je prokomentarisao aktuelnu situaciju u selekciji Srbije.

foto: Stefan Stojanović

"Moje mišljenje se godinama menjalo po pitanju toga. Pre svega, svima treba ostaviti izbor, nikoga ne treba terati da igra. Ovo je lični stav, lični izbor. Ako si tu, dobrodošao si, ako nisi – u redu. To je tvoj stav. Nismo mi ti koji treba bilo kome od igrača koji ne dođu ili imaju nekih problema da govore bilo šta“, kaže Teodosić za "Mozzartsport" i nastavlja:

"Ne treba ni javnost na loš način da prihvata sve to. I nama je teško kada neko ne dođe. Svako ima dovoljno dobar razlog da ne bude tu i mi treba samo da se pomirimo s tim, pa da se nadamo da će taj neko da se pojavi naredne godine", kaže Teodosić i komentariše izostanak Nikole Jokića.

foto: Dado Đilas

"Ne mogu da govorim iz Jokinog ugla, jer nisam u njegovoj koži. Nisam imao priliku da odigram toliki broj minuta i utakmica u jednoj sezoni, nositi celu ekipu... Voleo bih da sam mogao da osetim i to. Siguran sam da je on dobro razmislio i doneo konačnu odluku za koju smatra da je najbolja po njega. Između ostalog i po tim. Ako je Jokić spreman 100 odsto, onda smo mi na deset stepenika iznad, bolji. Ako imamo Jokića koji je na 50 odsto – nije to to. Nama je potreban Jokić koji je 100 odsto spreman, da li će igrati ove ili sledeće godine, iskreno se nadam da hoće. Žao mi je što dosta ljudi osuđuje njegovu odluku. Mogu donekle neke stvari da razumem, ali treba da mu pružimo podršku. On je naš ambasador u SAD, neko ko je napravio zasad sjajnu karijeru, treba da ima podršku svih nas i cele nacije", zaključio je Teodosić.

foto: Profimedia

NEMAŠ PRAVO DA KAŽEŠ DA NEĆEŠ DA IGRAŠ Pitaju li te mlađi saigrači oko toga kako postižeš sve? "Ne, ne pitaju, niti pričamo preterano o tome. Moja generacija, godinu-dve stariji i mlađi, imaju to usađeno u sebi iz mlađih kategorija da je reprezentacija pod obavezno. Možda grubo zvuči, ali jeste tako. Nemaš pravo da kažeš da nećeš da igraš, možeš samo da se povučeš kao Stefan Marković što je učinio zbog povrede. Ne može da se razmišlja da li hoću ili neću".

(Kurir sport/Mozzartsport)