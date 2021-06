IDEMO DA SRUŠIMO ŠPANIJU: Dabović zna da će biti teško, ali ima ključ pobede!

U to smo se uverili i tokom fenomenalne utakmice protiv Italije, kada su naše devojke stigle zaostatak i preokrenule meč u svoju korist. Sve nakon produžetka. Jedna od glavnih košarkašica svakako je i Ana Dabović, koja je u intervjuu za Meridian sport istaka da je jedinstvo koje ekipa pokazuje glavna stvar, ali da ih teški mečevi tek čekaju.

– Meč sa Italijom nas je dodatno zbližio i ujedinio. Verujem da nismo tako bliske i ujedinjene ne bi ni došlo do te pobede. Jednostavno, tu se pokazuje kakav smo tim i koliko smo jake i složne i koliko verujemo u nas. Jedino na taj način je moglo da se dođe do pobede. Gubiti sa četiri razlike na 20 sekundi pre kraja, a one imale loptu... To je samo pokazatelj da smo verovale do kraja i da nismo odustajale. Držale smo se zajedno čak i kada smo gubile 10 poena razlike – počela je Ana Dabović za Meridian sport.

Večeras od 21 sat sledi najteži mogući izazov – Španija i to u sred Valensije.

– Neće biti lako sa Španijom. Zna se da je četvrtfinale najteža utakmica na prvenstvu, da je to utakmica gde nije od velike važnosti sa kime se igra. Može biti najslabija ili najjača ekipa, utakmica će biti teška. Nadam se da ćemo u toj utakmici odigrati najbolje što možemo. Svaka od nas mora da pruži maksimum i da šta je neophodno da bi se pobedilo.

Dosta se spekulisalo o minutaži jedne od naših najiskusnijih košarkašica na ovom Evropskom prvenstvu, ali ona poručuje da se uopšte ne opterećuje sa tim sve dok tim pravi rezultate.

– Kada tim pobeđuje, ja ne mogu biti nezadovoljna i mogu samo da se nadam da će se tako nastaviti - zaključila je Ana Dabović.

Kurir sport