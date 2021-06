NIKO NE ODBIJA REPREZENTACIJU ZATO ŠTO NE ŽELI DA IGRA: Bobi o Jokićevom otkazu Srbiji

Iako se kvalifikacije za plasman na Olimpijske igre bliže (29. jun - 4. jula) i dalje se priča o tome kako je centar Denvera odlučio da ne igra za nacionalni tim, a to je najveća čast.

Posle Nemanje Bjelice i Miloša Teodosića za grčke medije o Jokićevom povlačenju govorio je i košarkaš Dalasa Boban Marjanović.

- Svako ima svoju tačku gledišta. Kada su u pitanju državni timovi dobili smo poziv da odlučimo da li da budemo tu ili ne. Poštujem sve odluke i igrače koji ne žele da butu tu. To je njihova odluka i niko ne odbija reprezentaciju zato što ne želi da igra. Uglavnom postoji problem, nešto se dogodilo i moramo da razumemo situaciju u svakom trenutku - rekao je Marjanović.

Dokaz koliko 222 centimetra visokom igraču znači da nosi dres "orlova" pokazuje i to koji su mu sledeći ciljevi u karijeri - najvažniji mu je Tokio.

- Na ličnom planu mi je cilj da se domognem Olimpijskih igara. Naravno, ukoliko to ostvarim, cilj će biti da se pobedi i napreduje iz meča u meč. Ne možete da budete savršeni, ništa nije savršeno u životu. Ali možete da bude jako dobri i to je onda odlično. To je nešto čemu bi trebalo da težimo - zaključio je Bobi.

Podsetimo, izabranici selektora Igora Kokoškova od 20 sati dočekuju Meksiko u dvorani "Aleksandar Nikolić" i to je poslednja provera pred kvalifikacioni turnir.

