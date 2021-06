TRESE SE TURSKA! Partizanu neće biti svejedno posle ovih reči: Vratiću Obradovića, igraćemo F4, IMAĆEMO BRDO PARA!

Jildirim je razočaran padom Fenera otkako je Obradović otišao sa funkcije, pa je poručio:

"U petak će se održati Generalna skupština SD Fenerbahče i ako se na njoj izglasa da mogu da kupim košarkaški klub, to ću i da uradim. A kad to uradim vratiću Željka Obradovića na mesto trenera! Svake godine igraćemo Fajnal for, imaćemo brdo para", najavio je Jildirim, pa dodao:

foto: Profimedia, EPA

"Jako sam tužan što vidim na kakve je grane spao košarkaški tim Fenera. Kada sam ja bio na čelu kluba, u ekipi je vladala atmosfera prijateljstva, bez ikakvih tenzija", zaključio je nekada prvi čovek turskog kluba.

Jildirim je u istanbulskom velikanu proveo 20 godina, a 2013. je bio najzaslužniji što je na mesto šefa struke došao Željko Obradović.

(Kurir sport)