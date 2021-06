ŽELJKU REBRAČI BLOKIRANI RAČUNI ZBOG DUGA OD 2,6 MILIONA EVRA: Na naplatu mu stiže još 950.000 evra, prinuđen da RASPRODA IMOVINU!

Bivši srpski košarkaš Željko Rebrača već godinama ima dugove nastale zbog privatnog biznisa koji je započeo pre više od 12 godina. Nakon skandala s biznismenom iz Sombora Dušanom Bezbradicom, koga je prevario za 500.000 evra, protiv sportiste spor vodi i banka kojoj duguje više od dva miliona evra, saznaje Kurir.

Rebrača je još davne 2008. godine podigao kredit kako bi osnovao "Poslovni centar Rebrača" d. o. o. Košarkaš svoje dugove nije izmirivao na vreme, zbog čega je više puta dobijao opomene.

Kad je banka od koje je dobio pozajmicu prodata, druga banka koja ju je kupila preuzela je dug i nastavila s pokušajima naplate od sportiste. U međuvremenu su ga i tužili, te je čitava stvar trenutno na sudu.

Po podacima iz APR, vidi se da je Rebračina firma osnovana 2008, a upisani novčani ulog bio je 322 miliona dinara. Upisani kapital iznosio je skoro 19 miliona u nepokretnostima, dok se imovina firme procenjuje na 1,3 milijarde dinara u nekretninama. Sveukupni Rebračini dugovi iznose 310.812.435 dinara, što je više od 2,6 miliona evra, zbog čega su mu računi blokirani, prema podacima Narodne banke Srbije.

Kako je Rebrača zapao u finansijske probleme?

Po rečima našeg izvora, on je podigao kredit u banci kad je osnivao firmu, a kako nije na vreme plaćao rate, iznos je porastao na dva miliona evra. Nakon nekoliko godina, tačnije 2015, od biznismena Dušana Bezbradice pozajmio je 500.000 evra da bi pokušao da se iščupa iz krize. Napravili su menice kao pokriće za to, međutim, one nisu bile validne. Kako nije vraćao dug, biznismen je morao da pokrene spor protiv njega. Nakon nekog vremena sud je doneo odluku u korist Rebrače, a kad je Bezbradica preminuo, slučaj je nastavila njegova ćerka. Ona je podnela privatnu krivičnu tužbu, koja je presuđena u njenu korist, ali već šest meseci nikako da postane pravosnažna, iako je zakonski rok prošao. Po prvostepenoj odluci suda, košarkaš je dužan da Bezbradičinoj naslednici isplati sveukupno 950.000 evra, u šta spadaju glavni dug i kamate.

Rebrača za Kurir: Očekujem pozitivan ishod procesa - Ne razumem zašto se ponovo pokreće ova tema, kada su stvari jasne, idu svojim tokom i nema apsolutno ništa suštinski novo. Na ovom slučaju radi tim mojih pravnih zastupnika i očekujem da će se sve rešiti na dobrobit svih učesnika u ovom procesu. Napominjem da je spor nastao ne mojom krivicom, spletom okolnosti na koje niko u tom trenutku nije mogao da utiče i da duboko verujem da će se uskoro da se reši na zadovoljstvo svih zainteresovanih. Blokada o kojoj govorite datira još od 2012. godine i odnosi se na firmu preko koje se realizovao čitav projekat. Povezivati opet to, na nekorektan način, sa mojim imenom u najmanju ruku nije umesno, ali nije mi problem da kažem kako se po ko zna koji put konstruiše priča, koja, uveravam vas, ne može da me poremeti u planovima i radu. Kao vrhunski sportista, tokom karijere, naučio sam da se nosim sa mnogim izazovima, podmetanjima, pokušajima raznih sabotaža, nikada nisam posustao i uvek sam uspevao da na kraju izađem kao pobednik. Tako će biti i sada - rekao je Rebrača za Kurir.

