KNINSKA KOBRA: Ognjen Dobrić otkrio svoju vezu sa rodnim gradom i kako je Radonjić uticao na njega!

Ognjen Dobrić igra sezonu iz snova. Posle fantastičnih partija u dresu Crvene zvezde, kada je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje ABA lige i prvenstva Srbije, sa sjajnim izdanjima nastavio je i u dresu reprezentacije Srbije. Zbog sjajnih igara ove sezone dobio je od strane navijača nadimak Kninska kobra, iako ga u društvu znaju kao Šegija i Gvoudena. U razgovoru za podkast "Pick N Talk" govorio je o svom dalmatinskom poreklu, nadimcima, odnosu sa trenerom Dejanom Radonjićem, navijanju sa Delijama u "Areni".

- Nadimak Šegi?! Bio sam u kampu Dejana Bodiroge u Trebinju. Imao sam dugu kosu, bio mršav... Ličio sam na Šegija iz crtaća Skubi Du. Danas me svi tako znaju, sviđa mi se nadimak - rekao je Dobrić i otkrio svoju vezi sa Kninom:

- Iskreno, samo sam rođen u Kninu, sticajem okolnosti. Rat je bio, jedina bolnica koja je radila, moji su živeli u Šibeniku. U avgustu 1995. smo krenuli u Srbiju sa kolonom. Imao sam 10 godina, ne sećam se ni Knina, ni ni bilo čega. Ali, drago mi je kada slušam priče o tome. Osećam se kao da sam pripadnik tog naroda. Moji koreni su u Dalmaciji.

Na početku sezone Dobrić nije bio standardan kod Saše Obradovića, a onda je prosto procvetao kod Dejana Radonjića.

- Što se mene tiče, velika razlika u odnosu na prvi deo sezone kada je trener bio Saša Obradović. Od polufinala ABA lige, pa nadalje, ispao sam glavna figura uz Noka, Lazića, Davidovca, Lojda... Možda je to Dejo planirao, ali meni nije rekao. Ulio mi je samopouzdanje... Na meču protiv Panatinaikosa, šutirao sam 0/3 za tri poena. A, Dejo viče da nastavim sa šutevima. I konačno dajem i menja se pogled na moju igru. Tako mi raste samopouzdanje - otkrio je Ognjen Dobrić.

- To je jedna fotka, a mi smo bili na svakoj utakmici. Bez majice, drali se, navijali. Ta ljubav sa Zvezdom traje!

Reči sa težinom Pohvala od Bjelice

Nemanja Bjelica imao je nedavno samo reči pohvale za Ognjena Dobrića:

- Čudi me gde je do sada bio Dobrić, zašto ga nije bilo do sada, zašto pre tri godine nije imao ulogu... Mogao je mnogo ranije da bude deo reprezentacije. Njegov pristup, način na koji je izneo turnir u Atini i energija koju nosi, svaka mu čast!