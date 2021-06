NE ODUSTAJEMO OD CILJA, PRIORITET JE DA ZAŠTITIMO IGRAČE: Kokoškov optimista i pored problema sa povredama

Srbija je upisala drugu pobedu, pošto je na startu turnira u grupi A posle velike borbe sinoć pobedila Dominikansku Republiku sa 94:76 i u polufinale se plasirala sa prvog mesta.

U dramatičnoj završinici izabranici Igora Kokoškova uspeli su da dođu do trijumfa, a prelomnim trenucima odličan je bio Boban Marjanović, koji je sa osam vezanih poena osigurao pobedu. Ono što je problem za Srbiju su povrede Bjelice, Micića i Kalinića, a tokom ovog meča i Jovića.

Posle meča selektor Igor Kokoškov je istakao:

- Čestitam Filipinima, igrali su kao ekipa zajedno. Trener je moj prijatelj i radi dobar posao. Druga stvar želeo bih da se Stefan Jović brže oporavi. Saznaćemo uskoro koliko je teška povreda.

- Teška utakmica, ali ponavljam stalno, novi smo tim, nova lica, nedostajali su nam neki igrači večeras. Nismo imali tečnost u igri. Košarka je sport reakcije, a mi nismo imali reakciju. Cilj je pobediti, nije bilo lepo, ali smo obavili zadatak.

- Imali smo kratku rotaciju samo 8 igrača , a igrali smo protiv ekipe koja se dobro kreće, Morali smo da nađemo put do pobede. P0navljam opet, novi smo tim, imali smo tri treninga u ovom sastavu, nedostaju nam neki igrači, ali to je to. Imamo volju i to nam drži fokus - rekao je Kokoškov.

On je objasnio zašto Vasa Micić nije igrao, i kakva je situacija sa Jovićem.

- Ne mogu da pričam o povredi jer to nije moj deo posla. U bolnici je i trenutno se procenjuje situacija. Vasa Micić je dobio udarac u rame protiv Dominikane, ali je završio meč, Međutim, odlučili smo da ne igra danas. Bio je spreman, ali je moja odluka bila da ne igra. Što se tiče Bjelice i Kalinića, idemo dan za dan. Imamo odlične lekare i prioritet je da zaštitimo igrače. - rekao je Kokoškov.

