NOVI SAD SVETSKA PRESTONICA BASKETA 3 NA 3! Dušan Domović Bulut: Da podignemo sve na još viši i profesionalniji nivo

„Uspeli smo da stvorimo neku vrstu eko-sistema, samoodrživosti čak i u onom najtežem, finansijskom smislu. Igrači će dolaziti i odlaziti, ali postojanje Novog Sada kao tima neće biti upitno. Sa znanjem i iskustvom koje imamo, učinićemo sve da uz kvalitetne rezultate nastavimo da pronosimo slavu Novog Sada širom sveta, kao najbolja ekipa planete“, kaže Bulut u dodaje:

„Želimo da Novi Sad bude ta tačka na svetskoj basket mapi u koju će ljudi dolaziti da se edukuju, stiču znanje. I do sada je dosta timova dolazilo kod nas na kampove, ali sve to ćemo u narednom periodu podići na još viši i znatno profesionalniji nivo“, objasnio je Domović Bulut.

Ekipa Novog Sada ove godine izmenila je sastav, ali vrhunski rezultati nisu izostali. Posle osvajanja Junajted lige Evrope, drugog mesta na turniru Svetske serije u Dohi, Novosađani su nedavno trijumfovali i na prestižnom tunriu Half Court u Novom Sadu, na kome su učestvovale najbolje ekipe u zemlji, i tako se kvalifikovali za svetsko finale. Taj turnir Domović Bulut je iskoristio da se uz podršku sponzora, u Novom Sadu renovira još jedan teren za basket:

foto: FIBA 3x3

„To je četvrti teren koji smo uspeli da renoviramo u našem gradu i to me čini veoma srećnim. Krenuo sam da igram basket pre više od 25 godina tako što smo u mom dvorištu od grede i šperploče napravili koš. Tu sam provodio ceo dan i meni je to promenilo život. Zato koristim svaku priliku da iskoristim svoj uticaj i novim generacijama obezbedim bolje uslove za bavljenje ovom prelepom igrom“.

A da basket za najboljeg igrača na svetu odavno više nije igra, dokaz je i podatak da je Domović Bulut draftovan za američku profesionalnu Big 3 ligu i to kao treći pik. Iza njega su ostali asovi NBA i Evrolige poput Rona Artesta, Džeremija Parga... Domović Bulut u Americi deliće teren sa velikim zvezdama kao što su Džo Džonson, Katino Mobli, Rašard Luis, Nejt Robinson, Mahmud Abdul Rauf, Džejson Ričardson, Dru Guden i mnogi drugi.

„Pre svega toga predstoje Olimpijske igre, koje će nadam se biti kruna karijere ove naše generacije. Potrebno je da budemo veoma pažljivi, da fokus držimo samo na prvoj narednoj utakmici. Moraćemo da prođemo mnogo toga, ali mislim da smo spremni mentalno i fizički".

Naši basketaši su među favoritima za medalju u Tokiju, ali Domović Bulut poziva na oprez:

„Imaćemo metu na leđima, jer će svi želeti da nas pobede i skinu sa trona. Ali, mi imamo sistem vrednosti koji negujemo i međusobno delimo. Kad to ispoštujemo, dolazimo u priliku da ostvarimo željene ciljeve. Nadam se da će tako biti i na Igrama u Japanu“, zaključio je Domović Bulut.