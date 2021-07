PITANJE SVIH PITANJA: HOĆE LI BOGDAN IGRATI ZA SRBIJU OVOG LETA?! Nenad Krstić dao odgovor koji sa nestrpljenjem čekamo!

Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Nenad Krstić veruje da će košarkaš Atlante Hoks Bogdan Bogdanović igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju, ako naša reprezentacija večeras izbori plasman.

Bogdanović je završio NBA sezonu, pošto je njegova Atlanta eliminisana u finalu Istoka od Milvoki Baksa (4:2)

"Ima naznaka da će igrati. Znam da je selektor Kokoškov u stalnom kontaktu sa njim", rekao je Krstić za RTS.

Bivši kapiten naše reprezentacije je prokomentarisao igru Orlova na kvalifikacionom turniru.

"Mislim da delujemo okej s obzirom na to kakve su okolnosti. Naravno, ima još prostora za napredak. Jučerašnja utakmica je delovala ohrabrujuće i mislim da smo spremni za večerašnji duel. Svi se nadamo, uvek kažem da treba ići korak po korak, ali to je definitivno naš primarni cilj. Ne mislim da je olakšavajuća okolnost, igrači moraju da se odmore, ali svi znamo koliki je ulog. Svi sportisti, ne samo košarkaši, sanjaju o igranju na Olimpijskim igrama. Veliki je ulog i mislim da ovi igrači koji su tu ne razmišljaju o umoru, već samo o tome kako da dođu to tih Olimpijskih igara".

Krstić je otkrio kakva je atmosfera u našem timu pred ključni meč.

"Naši momci su motivisani, već sam rekao da je veliki ulog. Italijani takođe, rasterećeni su jer igraju na našem terenu. Prethodnih godina nemaju takozvane zvezde, igraju timski i to čine veoma dobro. Rastu iz utakmice u utakmicu kao tim. Očekujem tvrdu utakmicu i našu pobedu naravno, ali neće biti lako. Moramo da igramo našu igru – onda neće biti problema. Naravno, uz punu energiju", ističe Krstić.

