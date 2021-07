BOLJE DA SU SE POTUKLI U SVLAČIONICI! Vlado Đurović o debaklu reprezentacije: Previše demokratije u ekipi, to kod nas ne prolazi!

Đurović ne krije da je razočaran nastupima naših košarkaša na turniru u Beogradu.

"Meni se nije svidela igra, ja sam to već rekao. Ona igra kojom smo mi dobili utakmice, nije mi se dopala i utakmica sa Italijom pokazala je kod nas da na Balkanu ne može da prođe demokratija. Mislim da je previše demokratije u našoj ekipi na terenu i van terena i to je Kokoškovu moglo da prođe sa Slovencima, koji ipak da kažem nisu Balkan".

Đurović je napravio paralelu sa ženskom košarkaškom reprezentacijom Srbije i njenim nastupima na nedavno završenom Evropskom prvenstvu, kada je osvojeno zlato.

"Ženska košarkaška reprezentacija je atletski slabija od Francuske jedno sedam puta, a od Španije, Belgije i Italije bar dva-tri puta. A one su pobedile i idu na Olimpijske igre, a muškarci ne. Tamo nema demokratije, tamo je Marina Maljković. Ali Francuska, koja je ubedljivo jača od naše ekipe, da je imala trenera koji je malo stroži, to bi bilo drugačije", rekao je Đurović Tanjugu.

Đurović ističe da je neodlazak u Tokio težak udarac za srpsku košarku, ali da će se igra pod obručima oporaviti od toga.

"Kada sam išao u samoposlugu i da kupim novine, troje ljudi me srelo i pitalo sa tri različita epiteta: da li ste gledali onu katastrofu, kako ćemo da se oporavimo od ovog šamara i da li ste videli onu bruku. Mnogo je težak udarac za našu košraku, ali ne kažem da je to tolika katastrofa, da ne možemo da se oporavimo... Oporavićemo se mi, jer se ovde uvek javljaju talenti. Evo juniorska reprezentacija koja igra na SP u Letoniji, napraviće rezultat i bar dva igrača iz te reprezentacije će otići u NBA. Biće uvek igrača kod nas", kaže Đurović.

"Drugo, niko od naših glavnih igrača, a to su Bogdanović, Jokić, Milutinov, Lučić, nema preko 30 godina, vratićemo se mi. Sigurno da treba da se ozbiljno sedne i da se napravi ozbiljna analiza i da vidimo kako ćemo dalje."

Proslavljeni stručnjak pohvalio je sve igrače koji su došli da igraju za nacionalni tim.

"Gledam igrače, došli su umorni, neko će reći i Italijani su. Oni su se odazvali, mogli su da budu nekom ostrvu, da se oni lepo provedu. Ali oni su došli i igrali su. Za dublju analizu je kako ćemo dalje. Nije moje da ja pričam kako je trebalo da igramo sa Italijom, ja sam dugo penzioner."

Italija je pobedila Srbiju sa 102:95, uz odličan šut sa distance.

"Italija je igrala košarku iz vremena kada sam ja bio trener. Saketi je godinu-dve stariji od mene. Oni su igrali otvorenu košarku sa prodorima, jer su videli da je naš reket potpuno prazan. Ako se protivnik povuče da bi branio prodor, on se digne i ubaci skok-šut. To je ono najjednostavnije. To je ono što je govorio i Radmilo Mišović, ako ti igrač priđe, ti ga obiđeš. Ako je daleko, ti šutneš."

Đurović ističe da nije bilo reakcije na poluvremenu.

"Italijani su igrali fantastično, pogađali su neverovatne šuteve. Naša odbrana je morala biti jača, mi nismo ratnički ušli u utakmicu. Ni na poluvremenu se u svlačionici nismo dogovorili, nakon prevrnutog stola za masiranje, neke vike. Bolje da su se posvađali, pa izašli. To bi bilo mnogo bolje nego 'momci, moramo bolje u odbrani'. To kod nas ne ide. Trebalo je da uđemo ratnički, da se potučemo, da svi izađu sa pet grešaka. U dvorani je bila izvanredna atmosfera, publika je htela da pomogne."

foto: Dado Đilas, Starsport

BOGDAN NAJVIŠE NEDOSTAJAO Đurović kaže da je timu najviše nedostajao Bogdan Bogdanović. "Najviše je nedostajao Bogdanović i njegove trojke. One više znače nego Anđušićeve. Njemu svaka čast, ali drugačije je kad ih dâ Bogdanović. On bi svojim primerom, borbenošću pokazao i drugima. Za Jokića nisam siguran da fali, jer on nije igrač koji bi mogao da prati Polonaru na 10 metra od koša i da igra neki stav, isto kao i Marjanović. Ne znam koliko bi on pomogao, pa ni Milutinov. Lučić bi sigurno pomogao svojom borbenošću. Treba nam dublja analiza, rukovodstvo KSS, stučni štab, da vidimo šta nije bilo dobro, šta je nedostajalo da to popravimo."

Iskusni stručnjak upozorava da kult reprezentacije mora da se neguje.

"Bez obzira na to što imamo talente, plašim se da se taj kult reprezenatacije kod te dece, Pokuševskog, Smailagića, ne znači ništa. Drugo je kad ti Jokić kaže da je umoran, a drugo kada to kažu klinci od 18 godina. Ne sme da se izgubi kult reprezentacije. Kad igraš za svoj klub, to je nešto drugo, a najveća čast je igrati za dres reprezentacije. Kult mora da se održi. Ove naše devojke to najbolje pokazuju, pa još kad dođe Amerikanka koja peva himnu na našem jeziku – šta više da se priča", zaključio je Đurović.

