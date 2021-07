KAPONJINA ANALIZA DEBAKLA KOŠARKAŠA: Neću da upirem prstom, ali igrači su najveći krivci što Srbija ne ide na OI!

Bivši predsednik KSS Dragan Kapičić kaže za Kurir da se dobrano, kao i cela nacija iznervirao zbog neuspeha reprezentacije, koja nije uspela da ode na OI u Tokiju. Legenda srpske košarke nije želeo da etiketira bilo koga, ali smatra da je najveća krivica i odgovornost na igračima kao kolektivu, jer je poraz od Italije odredio sudbinu naše košarke.

- Gledao sam utakmicu, nervirao se kao i svaki Srbin u tom trenutku. Jednostavno tuga i neverica, bol. Ne znam kako bih opisao kako se osećam zbog toga što ne idemo na Olimpijske igre. Teško je. Ko je ovo očekivao da budemo iskreni - iskren je Kapičić.

foto: @starsport

Delovalo je da igrači nemaju energiju na terenu, da nisu ginuli za dres koji nose.

- Evidentno je da nešto nije štimalo. Ja jesam ceo svoj život posvetio košarci, ali ne mogu sad da uperim prstom u nekog i da kažem: "E, on je kriv". Kao gledalac mogu da uočim da igrači nisu ni približno dali svoj maksimum. Nema to nikakve veze što su oni imali naporne sezone i sad su umorni pa im se desio poraz. Ovo nije običan poraz, već poraz koji je odredio dalju sudbinu naše košarke, ali ja uvek verujem u bolje dane. Čujem da mnogi govore kako su nam falili neki igrači poput Lučića, Gudurića, naravno Jokića, ali ne slažem se sa tim. Ljudi koji su igrali su opasni igrači. Neki igraju u NBA, a neko je MVP Evrolige znate. Tako da to ne pije vodu. Takvi igrači moraju da ginu bez obzira na formu ili protivnika.

foto: Emilija Jovanović

Spekuliše se da je bilo neslaganja među igračima, te manjka komunikacije sa selektorom.

- Neko će svu krivicu svaliti na selektora. Kokoškov jeste tu bitan šraf, ali ne i jedini krivac. Nešto da bi funkcionisalo, svaki segment celine mora da funkcioniše. Po meni je problem u sistemu. Ne forsiramo dovoljno mlade talente, a Srbija ih je puna. Šaljemo ih odmah u inostranstvo, a oni su naše blago. Treba graditi budućnost srpske košarke upravo od takvih igrača.

Postavlja se pitanje ko treba da snosi odgovornost nakon ovakvog debakla.

foto: @starsport

- Apsolutno svi su krivi! Ne treba opet ,ponavljam, izdvajati samo selektora. Jeste da on organizuje igru, određuje ko ulazi u igru, kreira akcije i ostalo, ali igrači kalibra poput Teodosića, Bjelice, Marjanovića, su morali da poguraju ove mlađe momke i da odvedu košarkašku naciju na Olimpijske igre. Meni je i dalje neshvatljivo da ne idemo u Japan!

foto: Starsport©

Neodlazak u Tokio može da uma dalekosežne posledice za košarku u Srbiji.

- Najviše smo očekivali od njih na tim Olimpijskim igrama, a oni se nisu ni plasirali. Zaista mi je ovo sve još neobjašnjivo. Ali kažem, zaboraviti poraz što pre, ne volim reč debakl, pa što više forsirati mlade srpske talente - optimistički je završio Dragan Kapičić analizu za Kurir.

Kurir sport/Darko Lučić