TO PLJUVANJE PO TEODOSIĆU, A KADA SE DESILO DA SE NIJE ODAZVAO? Čović prozvao KSS: Neka objasne ljudi ono što treba da objasne!

Mnogi su krivca za loše izdanje i ne odlazak u Tokio videli u selektoru Igoru Kokoškovu, te su zatražili njegovu ostavku.

"Meni je žao što je Kokoškov i što smo svi doživeli to, on niti sme niti treba da podnese ostavku. To se jedva čeka, da on bude proglašen za krivca. Onda se ubaci drugi. Morate da razgovarate sa našim igračima u inostranstvu cele godine, ne samo dođi ili nemoj da dođeš", poručio je Čović gostujući na Pinku.

foto: Starsport©

Prvi čovek KK Crvena zvezda se osvrnuo i na klut reprezentacije koji je, prema njegovim rečima, naša selekcija izgubila.

"Ne znamo da poštujemo grb, zastavu, našu himnu... Tu je i to pljuvanje po Milošu Teodosiću, ali kada je bilo da se on nije odazvao? Ne mislim tu samo na Jokića, da je preduzeto sve od strane KSS - igrali bi još neki, ali ne možete to da zapostavljate tokom godine, morate ih obići...", rekao je Čović i dodao:

"Neka objasne ljudi ono što treba da objasne, ali ja već tri-četiri godine pričam da je alarmantno stanje u srpskoj košarci. Mi imamo jednog starijeg igrača koji je bio nateran da potpiše sa menadžerom da će mu davati 20% do kraja karijere, je l' vam to liči na Mamića? Odlaze deca u Italiju ili Španiju ispod radara, kupe nam i to malo talenata što imamo. Strani klubovi prave kampove u Beogradu, čiji je posao da se pravi strategija o košarci? Kada Zvezda igra loše i ima lošu sezonu, ko prvi odgovara - pa ja", zaključio je Čović.

foto: Starsport©

(Kurir sport)