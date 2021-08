PRIJEM U KUĆI KOŠARKE ZA NAŠE NAJBOLJE KOŠARKAŠICE Danilović: Hvala vam za sve! Ponosan sam na vas!

Ženska seniorska reprezentacija Srbije, koja je na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila četvrto mesto, danas je sa ostalim olimpijcima sletela u Beograd. Selektorku Marinu Maljković, igračice i stručni štab na aerodromu „Nikola Tesla“ dočekali su predsednik KSS Predrag Danilović i generalni sekretar Zlatko Bolić.

Po odlasku sa aerodroma, u „Kući košarke“ je organizovan prikladan prijem za naš nacionalni tim.

Predsednik KSS Predrag Danilović obratio se reprezentativkama.

"Marina i devojke, hvala vam za sve! Želeo bih samo da vam kažem da vi najbolje znate kako se osećate… Radio sam isti zanat kao vi, znam da ste najviše od svih želele da donesete i medalju sa Olimpijskih igara… Treba da budete više nego ponosne na rezultat koji ste napravile ovog leta i to što ste šampionke Evrope, ja jesam, ne samo kao predsednik Saveza nego i lično, bio sam sa vama više puta na putovanjima… Ne želim sada nešto da pričam i da vas tešim, ali ponavljam da sam ponosan na vas i da ste napravile neverovatan rezultat ovog leta. Sonja, Jelena, neću sada da se opraštam od vas, za to će da bude priređena jedna posebna prilika, jer to više nego zaslužujete. Moram da vam prenesem čestitke i pozdrave naše potpredsednice Ane Joković, koja je sa kadetkinjama u Španiji…"

foto: KSS

Posle predsednika, prisutnima se obratila Jelena Bruks, kapiten reprezentacije, koja se ovim Olimpijskim igrama zajedno sa Sonjom Vasić oprostila od nacionalnog dresa.

"Želela bih da iskoristim priliku u ime cele ekipe i svoje ime, da vam se zahvalimo svi, i devojke koje su ovde i one koje nisu, za sve što ste nam pružili i što ste uvek bili uz nas, naša najveća podrška. Nama svakako ostaje žal za ovom bronzanom medaljom… Gledajući unazad, na sve što je ostvareno u poslednjih nekoliko godina, možemo da budemo ponosni, a to je, pre svega, zahvaljujući Košarkaškom savezu koji nam je omogućio najbolje uslove za pripreme, treninge, putovanja… Još jednom veliko hvala za sve. Meni je bilo izuzetno veliko zadovoljstvo i čast da predstavljam našu zemlju", rekla je Jelena.

foto: KSS

Kurir sport