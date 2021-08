PARTIZAN HTEO 12 SRPSKIH KOŠARKAŠA! Zoran Savić: Zvezda ima gotovu ekipu, mi možda promenimo 10 igrača!

Košarkaši Partizana u ponedeljak su zvanično otpočeli pripreme za narednu sezonu, a u dvorani „Ranko Žeravica“ obavljena je i prozivka i susret sa novinarima.

Partizan je bio izuzetno aktivan ovog leta. Klub je na klupu posle ti decenije vratio najboljeg trenera u Evropi Željka Obradovića, a nakon njega stigla su i zvučna pojačanja: Kevin Panter, Aleksa Avramović, Zek LeDej, Rodions Kuruks, Dalas Mur i Alen Smailagić.

Sportski direktor crno-belih otkriva da će biti još pojačanja.

"Još fali igrača, nismo kompletirali ekipu i nadamo se da ćemo što pre završiti", kaže za "BC Partizan TV" Savić i dodaje:

"Kako je završena prošla sezona, bila je ideja da promenimo dosta igrača. Samim dolaskom Željka bila je ideja da napravimo tim sa 12 srpskih igrača, ali to je bilo nemoguće. Posle nekih razgovora sa igračima, vidiš da postoji njihova odbojnost dolasku u zemlju. Da li je to zbog očekivanja, pritiska 'Zvezda - Partizan', ne znamo to još".

Savić ističe da je Zvezda u prednosti.

"Sigurno da je lakše da dovodiš igrača kada igraš Evroligu. Zvezda ima gotovu ekipu, koja već igra dosta dugo zajedno, tu ubaciš dva-tri igrača i to lakše funkcioniše. Mi možemo da promenimo osam do deset igrača, što ne znam da je neko promenio u sezoni. Sam dolazak Željka bio je podsticaj da napravimo ekipu da pokušamo da dignemo te rezultate odmah i da dovodimo i mlađe igrače koji mogu da budu budućnost, a i da iskoristimo naše igrače iz mlađeg pogona. Zato smo počeli nedelju dana ranije, da Željko vidi mlade igrače, mlade strance, da vidimo ko može da pomogne i u pripremama i u budućnosti", kaže sportski direktor crno-belih.

foto: KK Partizan

Savić je prokomentarisao i povratak Obradovića na klupu Partizana.

"Radio je ovde, potekao je odave, zna šta je Srbija i odakle je otišao u svet. Osvojio je ovde sa malim budžetom, kao i sa Huventudom, onda je otišao u Real. Ovo mu je možda najgori tim u zadnjih 20 godina. Željko se jako dobro adaptira na nastalu situaciju, samim tim gledamo i dosta mladih igrača koji bi mogli da mogu da nam pomognu u toku sezone i u budućim godinama. Željko zna gde je došao, prošao je toliko velikih klubova i dobrih organizacija, da pokušavamo da deo tih stvari primenimo i u Srbiji".

Sportski direktor Partizana je otkrio da će biti još novih igrača.

"Minimalno dva, možda i tri igrača. Videćemo kada sve sagledamo. Ne žurimo još. Ne znam da je neko rekao u avgustu da ima loš tim. Svi imaju super timove, a videćemo kada krene sezona. Najbitnije je da budemo zadovoljni kada sezona bude privedena kraju", zaključio je Savić.

foto: Starsport

Crno-beli danas putuju na Zlatibor na bazične pripreme a od 1. septembra očekuje ih serija prijateljskih utakmica pred nastupe u Evrokupu, ABA ligi, Superligi Srbije i Kupu „Radivoj Korać“.

Kurir sport