PLEJ-OF SA OSAM TIMOVA! Igokea uputila predlog Skupštini ABA lige

U Igokei se, vođeni takmičarskim motivima, zalažu za ideju da u doigravanju ABA lige od naredne sezone učestvuje osam klubova umesto dosadašnja četiri.

“Mi smo poslali dopis, ispred kluba, jer je na prošloj Skupštini bilo reči o plej ofu sa osam ekipa. Nakon dugo vremena imamo takmičenje sa 14 ekipa i mislim, po meni, da plej of od četiri tima gubi smisao. I španska i turska liga igraju tako. Mislim da bi bilo veoma zanimljivo za celu ABA ligu, ali i za timove, da mogu da nađu neku šansu i da jure to osmo mesto. Uvek se u vrhu ističu isti timovi, zašto i neki drugi klubovi ne bi imali priliku da odigraju još nekoliko jakih utakmica. Kada je veći broj timova gubi se neka razlika između njih. Tako da mislim da bi plej of sa osam timova doneo mnogo više žara i borbe i ponavljam mnogo zanimljivijom bi ligu napravili”, istakao je Vuk Radivojević, sportski direktor Igokee.

Kurir sport