Podsetimo, Mesina je rekao da je Panter dobio jak ugovor i prihvatio ludu ponudu crno-belih, a nije se dugo čekalo na reakciju američkog košarkaša.

"Za mene to nije nikakav pritisak. Kontrolišem svoj život, radim ono što želim. Partizan je klub sa bogatom istorijom, veliki klub. Uradio sam dosta stvari kojih se igrači plaše, dosta stvari koje ostali ne bi uradili zbog komentara drugih ljudi. To je to. Srećan sam ovde, želeo sam da dođem ovde. To sam ja", uzvratio je Kevin Panter.

(Kurir sport)