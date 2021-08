TOP 10 NAJPLAĆENIJIH IGRAČA U EVROPI, MEĐU NJIMA DVOJICA SRBA: Miciću 3 miliona evra po sezoni, Milutinovu pola miliona manje!

Među deset najplaćenijih, nalaze se i dvojica srpskih reprezentativaca, Vasilije Micić i Nikola Milutinov. Micić koji je proglašen za MVP Evrolige u prošloj sezoni, ima u Efesu godišnju zaradu od 3 miliona dolara i nalazi na trećem mestu ovog spiska.

Centar CSKA iz Moskve, Nikola Milutinov zauzima poziciju niže, na četvrtom je mestu, sa godišnjom platom od 2,5 miliona dolara. Na prvom mestu nalazi se Nikola Mirotić. Član Barselone godišnje prihoduje čak 4,5 miliona dolara.

foto: Starsport©

- Dešavanja na tržištu ovog leta nastavak su svega što se dogodilo 2020 godine. Svet sporta i dalje pokušava da se oporavi od kovida, a vreme kada je 2.000.000 po sezoni u Evroligi bilo lako dostižna meta za najbolje čini se da je prošlo, osim uz neke jedinstvene izuzetke. Zato se pravljenje Top 10 ove godine pokazalo kao relativno lak zadatak, jer su se u većini slučajeva igrači i klubovi više fokusirali na pregovore o dužim ugovorima i pristupačnijim platama nego na bilo šta drugo, navodi eminentni sajt.

foto: Starsport©

Eurohoops napominje da su iznosi plata u američkim dolarima radi lakšeg poređenja sa zaradama u NBA. Takođe su to neto sume, a ne bruto, kao u SAD.

- Najteži deo pri utvrđivanju konačnih cifara stvaraju različite poreske stope od zemlje do zemlje, jer u nekim državama se porezi smanjuju, kao što se to nedavno dogodilo u Grčkoj, ili rastu, poput Turske gde su porezi ove godine uvećani sa 17% do 37%.

Top 10 Nikola Mirotić, Barselona 4.500.000 Šejn Larkin, Anadolu Efes 3.700.000 Vasilje Micić, Anadolu Efes 3.000.000 Nikola Milutinov, CSKA Moskva 2.500.000 Jan Veseli, Fenerbahče 2.300.000 Valter Tavares, Real Madrid 2.000.000 Nando de Kolo, Fenerbahče 1.900.000 Toronike Šengelija, 1.800.000 Kostas Slukas, Olimpijakos, 1.8000.000 Nik Kalatis, Barselona, 1.800.000 Kori Higins, Barselona, 1.800.000

Kurir / sport Darko Lučić