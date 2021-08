OBRADOVIĆ: Najvažnije mi je šta misle partizanovci! Znam da mi veruju! Radio sam za 0 evra i još uvek mi govore o velikim budžetim

Povratak Željka Obradovića u Partizan ustalasao je košarkašku Evropu.

Gotovo da nema poznatijeg evropskog medija koji nije želeo da intervjuiše najtrofejnijeg trenera Evrolige.

Popularni Žoc iza sebe ima trenersku karijeru dugu 30 godina, od kojih je 13 proveo u Grčkoj, tačnije u Panatinaikosu. Stoga, sasvim logična odluka tamošnje Gazete da poseti trening kamp Partizana na Zlatiboru i porazgovara sa 61-godišnjim Obradovićem.

Odluka Obradovića da posle godinu dana predaha ponovo preuzme jedan klub, i to svoj voljeni Partizan, naišla je na reakcije mnogih, između ostalih i kuma Dušana Ivkovića. On smatra da je Obradović preuzeo veliki rizik odlukom da dođe u Partizan.

- Svi znaju moj odnos sa Dudom. On je osoba kojoj se mnogo divim, imamo porodične veze i uvek ga slušam. Razgovarali smo o tome. Ali na kraju dana, odluka je moja. Pokušao sam da mu objasnim kako bi razumeo moju motivaciju i zašto sam se vratio. Ljudi stalno pitaju... Neki ljudi kažu da ću izgubiti zbog moje odluke. Moje pitanje je šta imam da izgubim? Znam samo jedno. Da ću sve pokušati, da ću dati ono što imam unutar sebe i zatražiću od svojih igrača da učine isto za uspeh. Ako to ne bude dovoljno, šta da radim. Biću načisto sam sa sobom znajući da sam pokušao sve.

Sezona još nije počela, Partizan još nije kompletirao tim, a već se u javnosti javlja mišljenje da crno-beli moraju da pobeđuju u svakoj utakmici, da će osvojiti ABA ligu i Evrokup...

- Pitanje je ko tako nešto kaže - bilo je prvo što je Obradović rekao, na šta je od grčkog novinara dobio odgovor: "Navijači".

- U redu, u pravu su. U pravu što misle šta hoće. Nikada nikome neću reći šta i kako da misli. Uvek kažem da postoje ljudi koji me vole, ljudi koji mi se dive i ljudi koji me jednostavno ne vole. Ne želim da kažem da me mrze, jednostavno me ne vole. Ovo je normalno. Srećniji sam sa ljudima koji su mi bliski, sa porodicom, sa prijateljima i nekim drugim ljudima koji me vole. Sa druge strane, najvažnije mi je šta misle partizanovci. I znam da mi veruju. Jadranska liga je ove godine veoma jaka, ima puno jakih timova poput Budućnosti, Crvene zvezde, Olimpije i Mornara. Sve ih poštujemo. Evrokup takođe. Ljudi govore o budžetu. Veliki budžeti... Ne volim ove razgovore. Moramo biti strpljivi, moramo da pokušamo sve da učinimi i na kraju sezone ćemo videti. Nije mi prvi put. Očekivanja su velika, svi odmah govore o titulama i rezultatima.

Obradovića godinama prate priče da uvek radi sa velikim budžetima. Popuarni Žoc ih je demantovao.

- Navešću vam primer. Bio sam trener Partizana i u prvoj godini smo osvojili sve tri titule. Prvenstvo, Kup i Kup šampiona. U nekom trenutku je pronađen novac za neke bonuse. Insistirao sam da moji igrači i saradnici budu prvo plaćeni. Rekao sam im: "Kad budete imali novac, daćete mi ga". Došla je druga godina. Finansijska situacija bila je kattastrofalna. Radio sam za nulu! Nula! Dobio sam nula evra cele godine! Nula dinara! I nikad nisam dobio nikakve bonuse. Upravo takva je bila moja druga godina u Partizanu. I sad moram da odgovaram onima koji kažu da radim za novac, da su mi važni budžeti i ugovori? Moram li da im odgovorim? Sledeće godine sam otišao u Badalonu. Ako pogledate budžet Badalone u odnosu na druge timove, shvatićete. Zatim sam otišao u Trevizo. Posle su došli Real, Panatinaikos i Fenerbahče. Znam šta je istina i što je najvažnije, kako se osećam. S druge strane, nakon 30 godina rada u ovom poslu i svega što sam postigao, mislim da imam pravo da odlučujem o svom životu, gde idem da radim. Na dan predstavljanja rekao sam da je razlog što sam se vratio u Partizan duboko u meni. Zašto što volim taj klub. Od njega sve počinje.

Jedno od pitanja se odnosilo i na odnos sa velikim rivalima u Srbiji i Grčkoj, Crvenoj zvezdi i Olimpijakosu. Grčki novinar je apostrofirao nedavno rukovanje Obradovića i trenera Zvezde Dejana Radonjića tokom predolimpijskog turnira u Beogradu.

- Nikada nisam imao takvih problema. Kad smo kod Dejana Radonjića, on je veoma uspešan trener Crvene zvezde i moj prijatelj. Mlađi je, ali ga zaista poštujem. Ne zanima me da li je trener Crvene zvezde ili nije. On mi je prijatelj i tako se ponašam prema njemu. Postoji uzajamno poštovanje. Nije važno da li sedimo na drugim klupama. Kao što se dogodilo kada je Duda Ivković bio u Olimpijakosu. On je želeo da pobedi, pa sam i ja želeo. Bili smo protivnici samo dva sata. Poštujem sve trenere, uvek sam bio takav. Ja sam predsednik Udruženja trenera Evrolige, ali osim toga imam veliko poštovanje prema svima - rekao je Željko Obradović u intervjuu za grčku Gazetu.

