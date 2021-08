PUTOVANJE KROZ NBA ISTORIJU! Fanovi širom Evrope moći će da se upozaju sa razvojnim putem lige i provere veštine sa loptom

Uz prikazivanje načina života, kulture i istorije NBA lige, „NBA izložba“ biće otvorena u petak, 8. oktobra, u Praskie-Koneser kompleksu u Varšavi, i trajaće do ponedeljka, 31. januara, pre nego što krene na turneju u još nekoliko zemalja Centralne i Istočne Evrope. Radno vreme u Varšavi biće od 12 do 20 sati, od ponedeljka do petka, i od 10:00 do 20:00 subotom i nedeljom. Celokupan raspored izložbe biće naknadno objavljen. Ova namenska izložbena turneja omogućiće fanovima svih uzrasta mnoštvo dodirnih tačaka za interakciju sa NBA. Kombinujući bogatu i slavnu istoriju NBA lige sa aktuelnom generacijom istaknutih igrača, „NBA izložba“ povešće obožavaoce Lige na putovanje kroz više od 20 tematskih sekcija. Fanovi će imati jedinstvenu priliku da učestvuju u prilagođenim aktivacijama, uključujući iskustva virtuelne realnosti, fotografije sa Lari O'Brajan šampionskim trofejom, igranje najnovije NBA 2K22 igre i još mnogo toga. Izložba takođe prikazuje 50 retkih predmeta iz asortimana NBA robe koje su potpisali nekadašnji i sadašnji igrači.

Po ulasku na izložbu, fanovi će otkriti multisenzorno NBA iskustvo u kojem će moći da testiraju veštine, odraz i reflekse, da pokažu kreativnost na obruču podesive visine, uz mogućnost fotografisanja zakucavanja i još mnogo toga.

foto: Twitter

„Veoma smo ponosni i zadovoljni što sarađujemo sa NBA i što stvaramo ovu izložbu posvećenu sportskoj ligi broj jedan u svetu“, rekao je Mohamed Al Shaja, generalni direktor Expand Trading Company. „Naš tim je posvećen osmišljavanju i pravljenju najboljeg iskustva za ljubitelje NBA lige približavanjem igre novim i starim navijačima. Izložba će biti premijerno prikazana u Varšavi u oktobru, pre nego što poseti niz drugih evropskih zemalja.“

„Dok iščekujemo našu jubilarnu 75. sezonu, srećni smo što radimo na pokretanju „NBA izložbe“, rekao je Dejvid Vots, viši NBA direktor za razvoj novih poslova i globalna partnerstva za Evropu i Bliski istok . Fanove širom Evrope čeka prava poslastica u jednom istinski autentičnom i višedimenzionalnom NBA doživljaju koji slavi igrače, timove, istoriju i kulturu Lige.“

Kurir sport