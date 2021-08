OBRADOVIĆ OTKRIO TAKTIKU ZA TURNIR U OPATIJI: Probaću da uključim svih 14 igrača!

"Mislim da treba da razmišljamo o narednoj sezoni i da se ne vraćamo previše u prošlost. Ovo je novi tim, ja sam novi trener, sve ovo je apsolutno novo i za njih i za mene.Treba nam dosta vremena da bismo shvatili koji je pravi put. Sve ostalo je manje važno. Ljudi će se uvek sećati nekih stvari, imaju pravo na to, ali mi koji smo unutra moramo da vodimo računa o ovome što je sadašnjost i budućnost koja je ispred nas", rekao je Obradović za " Sportklub"

Sledi pripremni turnir u Opatiji.

"Sve normalno. Uradili smo stvari koje smo mislili da uradimo. Na žalost, neki igrači nisu bili u stanju da treniraju, neki su se priključili malo kasnije.Najvažnije je da smo održavali ritam treninga onako kako smo i zamislili. Intezitet treninga je bio na visokom nivou. Prijateljske utakmice su provera svega onoga što se radilo na pripremama i tu će se najbolje videti šta bi trebalo u narednom periodu da popravimo i koje su stvari na kojima treba da insistiramo U Opatiji ćemo igrati sa 14 igrača, probaćemo da uključimo sve i da vidimo šta možemo da očekujemo od njih“, kaže Obradović.

Govorio je i na uvek popularnu temu budžeta

"Mogu da razumem sve, znam da je to neka tema koja strašno interesuje ljude, ali to uopšte nije tema za mene. To je tema kojom se bavi predsednik kluba i sportski direktor i mislim da je predsednik već izašao sa nekom informacijom. Medije skoro i da ne pratim, to me ne zanima“, zaključuje Obradović.

Kurir sport / Sportklub