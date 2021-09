BULUT PRVI EVROPLJANIN KOJI JE UČESTVOVAO U AMERIČKOJ BIG 3 LIGI: Iskustva koja nosim iz Amerike su fenomenalna

U analima svetskog basketa tri na tri ostaće zabeleženo da je najbolji srpski basketaš, Dušan Domović Bulut, bio prvi Evropljanin koji je učestvovao u čuvenoj američkoj profesionalnoj BIG 3 ligi. Ali, i ne samo da je bio usputni protagonista već da je ostavio veoma zapažen trag.

U prilog tome govore i podaci da je u ligi u kojoj su nastupali brojni NBA i evroligaški asovi, Domović Bulut bio sedmi strelac, a čak dva puta izabran za najboljeg igrača kola.

- Iskustva koja nosim iz Amerike su fenomenalna. To je jedan potpuno drugačiji nivo organizacije i u svim segmentima ovog našeg sporta sasvim različit pristup od onoga sa čime sam se dosad susretao. Za relativno kratko vreme zaista sam naučio još mnogo toga i verujte mi da mi je sve to dalo dodatni motiv da nastavim da radim na sebi. Iako imam 35 godina, shvatio sam da imam još dosta prostora za unapređenje igre i to je fantastično.

foto: Profimedia

Od brojnih NBA zvezda sa kojima je bio u prilici da deli teren, na Domović Buluta dvojica igrača ostavila su najjači utisak.

- To je bez svake sumnje moj saigrač iz ekipe, Katino Mobli. Nekadašnji as Hjustona, bio je kapiten moje ekipe. Fantastičan igrač i profilisan šuter, ali njegova najveća vrlina je da je rođeni lider. Imao je problema sa povredom tokom celog takmičenja, čovek je praktično igrao sa jednom nogom, ali klasa se lako i brzo vidi na terenu - kaže Domović Bulut i dodaje:

- Odličan odnos sam ostvario i sa Leandrom Barbosom. On ima veliko poštovanje prema srpskoj košarci i našim igračima. Brzo smo se sprijateljili i ostali smo u kontaktu.

S obzirom na to da je u BIG 3 ligu stigao kao treći pik sa ovogodišnjeg drafta i, u tom trenutku, sa oreolom najboljeg igrača na FIBA rang listi, srpski reprezentativac uživao je veliko poštovanje u Americi.

- Svi su veoma pozitivno reagovali na mene. Iskren da budem, mislio sam da neću imati njihov preterani respekt, jer dolazim iz Evrope, ali svi igrači, treneri kao i kompletan menadžment Big 3 lige bili su veoma srećni što sam deo tog takmičenja i to sam osećao na svakom koraku.

Prema rečima Dušana Domovića Buluta, njegove ambicije u budućnosti su vezane za ostanak u Americi i igranje u BIG 3 ligi:

- Ima ozbiljnih indicija da će se ova američka priča nastaviti. Moje ambicije su ka tome usmerene i, ako sve bude bilo kako treba, moji planovi će biti globalnih razmera, ali o tom-potom - kaže Domović Bulut i dodaje:

foto: Starsport©

- Žao mi je samo što već ove godine nismo izborili učešće u plej-ofu, jer smo stvarno imali odličnu ekipu. Međutim, problemi sa virusom korona i povredama među našim igračima uticali su da nijedan meč ne odigramo u kompletnom sastavu.

Bronzanog olimpijca sa nedavno završenih Igara u Tokiju uskoro očekuju novi izazovi u dresu sa državnim grbom - učešće na Evropskom prvenstvu:

- Nadam se da ću biti pozvan u reprezentaciju, jer za mene je igranje u nacionalnom timu oduvek bilo najveći prioritet i pravo zadovoljstvo. Mislim da sam u odličnoj formi i da ću zaslužiti poziv iz KSS-a. Naše ambicije su uvek najviše i cilj će kao i na prethodnim takmičenjima biti medalja i to ona najsjanija - zaključio je Domović Bulut.

(Kurir sport)