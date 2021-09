ŽOCOV PARTIZAN PRIREDIO SPEKTAKL U ISTANBULU: Crno-beli posle 3 produžetka savladali Monako i prošli u finale turnira! VIDEO

Košarkaši Partizana savladali su Monako 120:114 u prijateljskoj utakmici, u Istanbulu, posle tri produžetka.

Crno-beli i popularni "kneževi" igrali su zanimljiv meč na Istanbul kupu, koji je otišao čak u tri produžetka. Crno-beli su od starta nametnuli svoj ritam igre, te postepeno stigli do dvocifrene prednosti u drugoj četvrtini, da bi na poluvreme otišli sa 15 poena prednosti (51:36).

Međutim, Partizan je potpuno pao u nastavku, nije uspevao da pronađe svoj ritam, pa je već krajem trećeg kvartala francuski klub stigao na koš zaostatka (66:64).

Crno-beli su u poslednjem periodu čuvali 4-6 poena prednosti, ali su je ispustili u poslednjem minutu. Nakon što je Alen Smailagić promašio oba slobodna bacanja na 83:81, "kneževi" su pogodili trojku za preokret. Desetak sekundi pre kraja meča sa penala je samo polovičan bio Kevin Panter, pa su crno-beli uspeli tek da izbore produžetak.

Partizan je na minut do kraja gubio, ali onda Madar pogađa trojku za izjednačenje, pa Smailagić krade loptu. Lidej je promašio polaganje za vođstvo na 23 sekunde do kraja, ali promašio je i Monako, pa se otišlo u novi produžetak.

U drugom produžetku je Smailagić odigrao dobru odbranu i vezao pet poena za +4 na dva minuta do kraja. Na 50 sekundi do kraja, Monako dolazi do izjednačenja. Ostalo je 30 sekundi do kraja i Partizan je imao napad, posle Obradovićevog tajm-auta. Izgubili su loptu, ali je Monako promašio za pobedu i gledali smo treći produžetak.

Gubio je Partizan, ali trojkama Madara i Pantera dolaze na koš prednosti na dva minuta do kraja, pa bacanjima Miletića na +4. Posle koša Monaka, Madar novom trojkom šalje Partizan na +5 na minut do kraja. Na 20 sekundi do kraja Monako smanjuje na poen zaostatka i ušlo se u penal završnicu. Lidej je pogodio dva penala za +3 na 15 sekundi do kraja. Partizan se odbranio i novim penalima zapečatio utakmicu.

Najefikasniji bio je Smailagić sa 32, dok je Madar ubacio 19 poena.

#KKPartizan će u nedelju od 19 časova igrati protiv pobednika iz duela @FBBasketbol - @unicsbasket pic.twitter.com/oe5pnUNPxQ — KK Partizan NIS (@PartizanBC) September 11, 2021

