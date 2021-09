PASPALJ ISPRIČAO ANEGDOTU SA OLIMPIJSKIH IGARA: Uleće Duda u sobu, a mi igramo jamb: Šta je ovo, burazeru?! Pravimo cirkus!

Dušan Ivković je tokom trenerske karijere radio sa mnogim velikim imenima košarke, između ostalog i sa Žarkom Paspaljom.

Legendarni košarkaš se nedavno prisetio jedne anegdote sa Olimpijskih igara u Seulu 1988. godine.

"Došli smo 15 dana pre početka, da bismo se adaptirali na vremensku razliku. Bilo je muke. Zaspiš u jedanaest sati uveče, probudiš se u tri ujutru... Muka! Dođe podne tek, mi svi mrtvi, jedva stojimo na nogama. I dok smo bili budni uveče, često smo igrali jamb. Bili smo podeljeni u dve sobe, po šestorica-sedmorica nas, i svako je igrao jamb. E sad, u našoj sobi mi imali pet kockica i slučajno se zadesilo još pet u rezervi, ako slučajno neku izgubimo. Duda poludeo, čuje on da mi ne spavamo, a moramo da se odmaramo. Uleće on, kao kabadahija u sobu, koje su inače stalno bile otključane, i viče: ’Šta je ovo, burazeru?! Pravimo cirkus, mi smo na Olimpijske igre došli, kakav je ovo način?!’ Gleda u nas, pa pita šta to radimo, ja kažem da igramo jamb. Uzima on kockice i papiriće i vidi ove rezervne, pa uzme i njih. Misli, jamb se igra i s njima. Uleće odmah kod ovih drugih u sobu, a oni nisu imali ove rezervne kockice. Uzme on njima kockice, pa gleda i vidi samo pet ih ima: ’Šta je, bre, ovo?! Gde je još pet kockica?’ Pita ga neko: ’Kakve kockice’, a on će: ’Mene mislite da zaj....te, sad sam uzeo od ovih deset’. Jedva ga ubediše da nemaju... E, tako je bilo sa Dudom", ispričao je nedavno Paspalj za Mozzart anegdotu sa Dušanom Dudom Ivkovićem.

Proslavljeni selektor reprezentacije Jugoslavije i Srbije i jedan od najboljih trenera u istoriji svetske košarke Dušan Duda Ivković preminuo je u četvrtak u Beogradu u 78. godini.

