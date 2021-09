ŽELJKO OBRADOVIĆ ZAVEO RED U PARTIZANU: Trener Partizana zabranio igračima JEDNU STVAR!

Trener Partizana Željko Obradović održao je nedavno predavanje na trenerskom seminaru u Opatiji, i tom prilikom izneo svoju filozofiju košarkaške igre u kojoj je jedan od najvećih u istoriji.

Obradović je istakao određena pravila ponašanja koja očekuje i traži od svojih košarkaša.

- Ja nikad ne nosim telefon na trening, doručak, ručak i večeru i to ću da tražim i od svojih igrača. To zahteva koncentraciju, jer kad uđu u autobus kad ih vidim kako listaju telefone znam kakav će trening da mi bude. Desilo se na dan utakmice da sam dao trening šuta, a da se igrač povredio. Bio je par meseci odsutan upravo iz tog razloga, jer je došao na trening, a da nije razmišljao o bilo čemu - rekao je Obradović.

Najtrofejniji trener Evrolige je dodao.

- Moje iskustvo govori da kad dođem na trening nekom je potrebno da objasniš jednom, a nekome 100 puta i nema šanse da te ne razume. I to je tako ceo život. Po tome se i razlikuju igrači. Pravi i veliki igrači jer brzo shvataju, imaju koncentraciju, a nekome moraš da pričaš ne znam koliko puta, da ponavljaš kao što ja sad trenutno ponavljam, a i ranije sam ponavljao. Stalno misliš sad će da shvate. Pogotovo za one mlađe ima i drugih stvari u životu, knjiga, fakultet, bavi se nečim drugim, nije to za tebe. Ja sam tu direktan. Neki su se ljutili, neki nisu, neki su se zahvaljivali, ali to je tako. Ja insistiram na koncentraciji.

Obradović je potom naveo primer dok je vodio Fenerbahče.

- U Fenerbahčeu sam, poslednje godine kad sam radio, imao 120 opcija napada iz različitih polazaka, a sada sam u Partizanu na petnaestak. To iziskuje strašnu koncentraciju igrača. Sat i 45 minuta sada sam radio 5 na 0. Neki ne mogu da shvate najprostije stvari. I onda dođeš u situaciju da ti koji shvataju postaju nervozni. Ne pričam da zapamti poziciju, to je lakše, nego šta je svrha? Ako dajete lak koš na treningu, ne znači da ti je dobar napad, to u većini slučajeva znači da vam je odbrana katastrofa - dodao je trener Partizana.

Kurir sport