ŽOCOVE VASPITNE METODE: Rekli su ti da si talentovan? U kom sportu, pošto u košarci nisi VIDEO

Obradović je u nekih 50 minuta izneo jednostavnu filozofiju košarkaške igre.

- Ja sam u Fenerbahčeu imao 120 opcija u napadu, i ja to pokušavam da objasnim igračima u Partizanu, gde mi sad imamo oko 15 opcija. Normalno je da ne koristiš sve od tih 120 nego izabereš 10 osnovnih i dodaješ za novu utakmicu dva tri nova napada ili aut sa strane... To iziskuje strašnu koncentraciju igrača, kad dođeš na trening da ponavljaš.

- Posle poraza od Cibone smo sat i 45 minuta radili 5 na 0. Ne mogu ljudi da zapamte najprostije stvari. Neki, ne svi. I onda dođeš u situaicju da su ovi koji shvataju nervozni, i moraš da im objasniš da je tvoj posao da i drugima koji ne shvataju pojasniš sve. I ne radi se ovde o postavci igrača u napadu, nego da igrači shvate šta želimo da postignemo u napadu, šta je suština. Ja onda pitam moje igrače "Šta mi hoćemo iz ovog napada"? Imam situaciju da oni još ne razumeju šta hoćemo.

Najtrofejniji trener Evrolige sa devet titula, je objasnio i kako se to postiže na treningu.

- Ako ja radim na treningu napad, ja moram da imam trenera koji će da radi odbranu, jer ako napad da koš to ne znači da je dobar, već u vežini znači, da je odbrana loša. Zato kažem treneru nemoj da mi govoriš šta ćeš da uradiš, iznenadi me, udvoji me na piku, odigraj ispod na pik en rolu, izoluj stranu bilo šta. Jer u toj situaciji ako mi odreagujemo dobro to su prave situacije.

foto: KK Partizan

- Ima jedna stvar koju pokušavam da objasnim igračima. Odbrana ti uvek nešto da. Košarka je igra gde napadač ima prednost, kad ti odbrana daje ja učim igrače "uzmi to što ti odbrana daje" nema veze šta smo mi dogovorili u napadu. Ako ti igrač otvori put ka košu nemoj da ideš u drugu stranu, da tražiš blok nego napadni, budi agresivan. To je čitava suština šta igrači treba da rade.

Popularni Žoc je svestan da ume da bude i grub.

- Imam običaj da postavim pitanje, kada mlad igrač u juniorima ubaci 20 poena, proglase ga za velikog talenta. Kad dođe na trening seniora i ti ga gledaš. Prvi put je situacije gde apsolutno ne zna da pročita odbranu. Igrač mu otvori desnu stranu, a on gura u levo da napravi faul u napadu. Ja ga pitam "Jesi li ti talenat, neko te je proglasio talentom? U kom to sportu pošto u ovom koji mi igramo nisi" - objašnjava Obradović i dodaje.

- Moje iskustvo govori da kad dođem na trening nekom je potrebno da objasniš jednom, a nekome 100 puta i nema šanse da te ne razume. I to je tako ceo život. Po tome se i razlikuju igrači. Pravi i veliki igrači jer brzo shvataju, imaju koncentraciju, a nekome moraš da pričaš ne znam koliko puta, da ponavljaš kao što ja sad trenutno ponavljam, a i ranije sam ponavljao. Stalno misliš sad će da shvate. Pogotovo za one mlađe ima i drugih stvari u životu, knjiga, fakultet, bavi se nečim drugim, nije to za tebe. Ja sam tu direktan. Neki su se ljutili, neki nisu, neki su se zahvaljivali, ali to je tako. Ja insistiram na koncentraciji.

foto: KK Partizan

Obradović je istakao određena pravila ponašanja koja očekuje i traži od svojih košarkaša.

- Ja nikad ne nosim telefon na trening, doručak, ručak i večeru i to ću da tražim i od svojih igrača. To zahteva koncentraciju, jer kad uđu u autobus kad ih vidim kako listaju telefone znam kakav će trening da mi bude. Desilo se na dan utakmice da sam dao trening šuta, a da se igrač povredio. Bio je par meseci odsutan upravo iz tog razloga, jer je došao na trening, a da nije razmišljao o bilo čemu - rekao je Obradović.

Kurir sport