VUJOŠEVIĆ POZDRAVIO IZBOR PEŠIĆA ZA SELEKTORA ORLOVA: Sa Kokoškovim PROPUŠTENA PRILIKA, pred Karijem je TEŽAK POSAO

Trofejni trener Svetislav Pešić od danas je novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije, a na klupi Orlova zamenio je Igora Kokoškova.

"Smatram da je, kada se priča o saradnji o KSS i Igora Kokoškova, obostrano propuštena prilika. On je mogao da bude dugotrajno rešenje na tom mestu. Ima je taj potencijal, pre svega mlad je čovek. Koji ima mnogo iskustva i znanja. Žao mi je što se saradnja završila na takav način. Pešić je veoma dobro rešenje, jer svi smo upoznati da je vrlo teško voditi klub Evrolige i reprezentaciju. Selekcija Srbije treba da ima takvo ime i autoritet", rekao je Vujošević za portal Bhbasket.

foto: EPA/DAVID AGUILAR

Pešić je svojevremeno kao selektor Jugoslavije 2001. godine osvojio Evropsko prvenstvo u Istanbulu, a godinu dana kasnije Svetsko prvenstvo u Indijanapolisu.

Pre toga, od 1984. do 1987. bio je selektor mladjih reprezentativnih selekcija Jugoslavije, 1985. godine osvojio je kadetsko, 1986. juniorsko Evropsko prvenstvo, a 1987. u Bormiju postao je šampion sveta.

"Pešić je u toj situaciji, u životnoj dobi, obezbedio je u svakom smislu svoju egzistenciju. Nije neko ko će da trči za prvom ponudom u Evroligi. Pešić, bez obzira na godine jer one nisu mera, poznavajući ga, znam da će sa potpunom energijom posveti radu u Savezu. Neće to biti samo rad na terenu već tokom cele sezone u smislu kontakta sa igračima. Potom organizacije turnira, rada sa mlađim selekcijama. Po svojoj priprodi neko je ko želi da sve to kontroliše. Po mom mišljenju zaista jako dobro rešenje", smatra Vujošević.

foto: Ana Paunković

Jedan od glavnih zadataka za Pešića biće rešenje situacije sa Nikolom Jokićem.

"Težak posao je pred njim. Prvo treba sa Jokićem napraviti kontakt, on ima želju da igra. Međutim, ne da samo dođe na pripreme i čašćava nas svojim prisustvom, nego da bude deo tima. Vreme je za smenu generacija, tu je odgovornost na Pešiću, on donosi odluke. Želim mu sve najbolje u radu", izjavio je Vujošević.

