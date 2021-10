UŽIVO: FENERBAHČE - CRVENA ZVEZDA 18:15! Serija crveno-belih 13:2

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

10. minut - Lazarević zakucavanjem postiže konačan rezultat 18:15 posle 10 minuta igre. Zvezda ima devet izgubljenih lopti u prvoj četvrtini.

9. minut - Duvioglu posle skoka u napadu postiže svoje prve poene - 18:13.

9. minut - Prva trojka za Zvezdu, Kalinić je precizan - 16:13. Zvezda ima čak osam izgubljenih lopti, imala je i zaostatak od 14 poena, ali u finišu četvrtine hvata priključak i tera Đorđevića da zatraži tajm-aut. Serija Zvezde 13:2.

8. minut - Ivanović postiže svoje prve poene posle solo-prodora - 16:10.

7. minut - Zvezda na seriju Fenerbahčea odgovara svojom serijom. Kuzmić zakucava za 14:8. Pjer prekida seriju Zvezde - 16:8.

6. minut - Prva dobra akcija Zvezde, Kuzmić koristi asistenciju Ivanovića. Novi košarkaš Zvezde je uneo dosta svežine u igru crveno-belih - 14:4. Kalinić koristi osvojenu loptu Ivanovića, Zvezda u seriji od šest poena - 14:6.

5. minut - Šajok iz reketa postiže nove poene - 14:0. Kalinić iz kontre postiže prve poene za Zvezdu - 14:2.

4. minut - Strašna tranzicija Fenerbahčea, koriste svaku grešku Zvezde u napadu - 12:0. Zvezda ima čak šest izgubljenih lopti do sada.

3. minut - Buker postiže nove poene za Fener, 10:0. Zvezda bez rešenja u napadu u uvodu utakmice.

2. minut - Problemi za Zvezdu na startu utakmice. Buker je precizan za 6:0, a zatim sa linije penala povisio vođstvo na 8:0 posle dva minuta igre. Prinuđen je Dejan Radonjić da traži tajm-aut.

1. minut - Vesli i Šajok donose domaćem timu startno vođstvo - 4:0.

Crvena zvezda bez Dobrića, Davidovca, Lazića, Vajta i Cirbesa na ovoj utakmici.

Domaći tim startuje sa Šajokom, Henrijem, Pjerom, Veselijem i Bukerom.

Crvena zvezda počinje sa petorkom Volters, Holins, Simonović, Kalinić i Mitrović.

Uoči meča minut ćutanja za Dušana Ivkovića.

Košarkaši Crvene zvezde sezonu 2021/22 u Evroligi otvaraju u Istanbulu protiv Fenerbahčea.

Turski velikan poslednjih godina na klupi ima srpske trenere, pa je tako sada u toj ulozi Aleksandar Đorđević.

Dejan Radonjić neće moći u "Ulker areni" da računa na nekolicinu igrača. Izvesno je da zbog povreda u timu neće biti Branko Lazić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić i Eron Vajt.

"Neću da pričam o povredama i svemu onome što nas prati maltene od leta, kada smo imali problema sa pojedinim igračima, do turnira u Minhenu gde smo nakon toga posle tih kontakta tokom meča ostali bez tri igrača. Neko za neko vreme, neko za malo duže. Do tih nekih tokom priprema specificnih situacija, gde smo maltene od manjka od dva igrača pa do trenažnog procesa bez sedam igrača pokušavali da radimo. Danas smo u situaciji da možemo da kažemo da je situacija prilično slična. Nejt Volters i Lazarević su tokom nedelje odradili sve treninge, Uskoković takođe. Dobrić i Davidovac putuju sa nama, ali neće igrati, jer još nisu spremni za to. Cirbes je van ekipe u izolaciji i čekamo rezultate testova. Uz Branka Lazića i Erona Vajta koji su van, ostali momci su tu spremni da daju sve od sebe" rekao je Radonjić.

Fenerbahče u sezonu ulazi sa novim igračima kao što su iskusni Devin Buker, Ahile Polonara, Pjer Anri... Oni će svakako biti velika pomoć Nandu De Kolou, Marku Guduriću i Janu Veseliju.

U međusobnim mečevima u Istanbulu Fenerbahče vodi sa 6:0, a u ukupnom skoru rezultat je 10:2 za turski tim.

