UŽIVO, VIDEO! DOBAR POČETAK DERBIJA, DELIJE SKANDIRAJU JAVORU I MILU: Crvena zvezda - Budućnost (14:10), 1. četvrtina

Prva četvrtina

7. minut 14:10 - Igra se brzo na obe strane terena

5. minut 12:7 - Kuzmić pogađa uz faul

4, minut 7:5 - Kalinić za prvu trojku Zvezde

3. minut 4:3 - Davidovac krade loptu i poentira

2. minut 2:3 - Volter sje pogodio prve poene za Zvezdu, a Popović za goste

Navijači Zvezde na početku meča vređaju sudiju Javora i predsednika Crne gore Mila Đukanovića

Dobrić i Davidovac na zagrevanju

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić će na ovom meču moći da računa na Ognjena i Dejana Davidovca, koji se zagrevaju.

Ovaj duel Crvene zvezde i Budućnosti biće njihova 52. utakmica u regionalnom takmičenju, a Crvena zvezda ima pozitivan skor od 26 pobeda i 25 poraza.

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić istakao da zbog zdravstvenih problema igrača tim u znatno izmenjenom sastavu i znatno oslabljen ulazi u derbi duel sa Budućnošću, ali i da očekuje da će svi pružiti maksimum.

Crveno-beli će gotovo izvesno i ovaj duel u hali "Aleksandar Nikolić", odigrati oslabljeni, bez nekolicine igrača koji se i dalje oporavljaju od povreda.

"Posle utakmice protiv Fenerbahčea u Istanbulu očekuje nas meč protiv ekipe Budućost sa kojom smo ne tako davno igrali za titulu u ABA ligi. I ovoga puta, nažalost, moram da počnem od zdravstvene situacije, Lazića i Vajta neće biti u timu, a Cirbes je u izolaciji zbog Kovida."

"Što se tiče Dobrića i Davidovca njihovo zdravstveno stanje je takvo da ćemo na dan utakmice doneti odluku. Na to nam se nadovezala i nova situacija sa Ostinom Holinsom, koji je nakon proklizavanja na utakmici sa Fenerbahčeom zaradio povredu i pitanje je da li će moći da igra", rekao je Radonjić za klupski sajt.

Budućnost je ove godine napravila vrlo respektabilan tim pun kvaliteta i iskustva igranja na najvišem nivou, dodao je Radonjić.

"Takođe, povratkom trenera koji je doneo trofej ABA lige jasno su stavili do znanja da su im ambicije najviše. Zato je jako važno da svi budemo svesni težine zadatka, a da bismo odigrali meč iznad granica mogućnosti potrebna nam je velika podrška i svojevrsni "impuls" da damo i više od onoga što imamo u ovom trenutku. I da smo kompletni sigurno bi nas čekao težak meč", poručio je Radonjić.

foto: Kss.rs

Trenera Podgoričana Aleksandra Džikića dan pred derbi, potencira da će emotivni trenutak kod Nikole Ivanovića, njegovih bivših, ali i sadašnjih saigrača, igrati veliku ulogu za ishod meča.

- Uz to, biće to prva utakmica protiv igrača koji je promijenio istoriju kluba, biće interesantno kako će ko individualno reagovati na to - kazao je Džikić.

Ivanović je u dresu Budućnosti ukupno proveo osam godina, a osim ABA pehara šest puta je bio prvak Crne Gore i sedam puta osvajač crnogorskog kupa. Mnogo velikih utakmica je odigrao upravo protiv Zvezde, mnoge prelomio svojim potezima, a sada će morati da bude najbolji protiv voljenog kluba. Surovi profesionalizam.

foto: ABA Liga

Zvezdin aktuelni sastav hvali Džikić, koji ima plan kako da se suprotstavi Beograđanima.

- Obe ekipe imaju svoje probleme, ali pokušavamo da radimo i pored toga. Očekujemo da domaćin ima više igrača u rotaciji u odnosu na utakmicu u Istanbulu, gdje je dobro namučio Fenerbahče. Imaju iskusan sastav koji maksimalno koristi tu situaciju manjeg broja igraca na raspolaganju i baš zbog toga igraju sa više slobode u napadu. Mi smo se spremali za njihovu nižu postavu sa Mitrovićem na 5 i Kalinićem na 4, kao i formaciju sa dva pleja istovremeno na terenu. Znamo da nas očekuje tvrda utakmica protiv čvrste i agresivne odbrane i podrške njihovih navijača - kaže Džikić.

Crveno-beli dočekuju Podgoričane od 21 sat.

