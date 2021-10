OVO U NBA VIŠE NIJE FAUL Novo pravilo ostavilo igrače u NEVERICI! Kari: Malo sam zbunjen! VIDEO

Jedan detalj sa utakmice Golden Stejt - Portland privukao je veliku pažnju ljubitelja košarke.

Zvezdi Golden Stejta Stefu Kariju nije sviran faul pri šutu za tri poena, iako je bilo kontakta. Kari je posle finte šuta telom krenuo ka protivničkom igraču i zbog toga nije dosuđen faul.

Naime, od ove sezone se neće svirati lična greška kada se šuter "unese" u defanzivca pod neprirodnim uglom. Po novim pravilima šuter može da dobije faul u napadu, ili se neće svirati ništa (kao na meču Golden Stejt - Portland).

Novo pravilo je zbunilo igrače.

"Iskreno, ne znam, još ne znam koje će biti nijanse kod primene pravila. Biće malo konfuzije u startu, kao i kod svake promene pravila, biće potrebno vremena da se prilagodimo. Potrudiću se da ne razmišljam o tome, pokušavam da šutnem, ne da iznudim faul… Videćemo kako će ići", rekao je Kari.

Igrač Golden Stejta je ispričao jedan primer sa sastanka na kom su im objašnjavali novo pravilo.

"Bila je to akcija protiv Milvokija. Dvojica me čuvaju istovremeno. Promenio sam pravac. Donte je bio iza mene. Koristili su to ako jedan od primera i rekli da to ne bi bio faul (naprotiv, bio bi faul u napadu). Gledao sam snimak i mislio: ’Uh, i dalje sam zbunjen kako to nije faul odbrane", iskren je Kari.

