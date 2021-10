TO NIJE BIO PRAVI PARTIZAN! Filipovski: Kada je dobro dolazi ŽOC, ja sam tamo gasio VATRU!

"Nije mi žao što sam bio u Partizanu, znao sam u šta se upuštam. Kada je Partizan u dobrom stanju, onda ga vode treneri kao što je Željko Obradović. Ali… Bilo je mnogo trenera koji nisu želeli da preuzmu Partizan kada sam ja došao. Neki su me i savetovali da ne preuzimam tu ulogu. Nisam želeo da odbijem, hteo sam da osetim kako je raditi u tom klubu. Ne postoje porazi u životu, za mene postoje samo pobede, a u Partizanu sam mnogo naučio“, rekao je Filipovski.

Filipovski je vodio "parni valjak" od novebra 2020. do marta 2021.

Prethodno je sezona 2019/20. prekinuta zbog koronavirusa, a Partizanu je tada bio na čelu ABA lige, kao i najbolji skor u Evrokupu i prednost domaćeg terena u plej ofu.

„Nije to bio pravi Partizan – kovid je učinio svoje. Igrali smo bez publike, sada je slika potpuno drugačija. Tim je bio u velikim problemima, ali smo na početku igrali dobro i probili se među 16 najboljih timova u Evrokupu. To je bio naš maksimum i problemi su ubrzo izašli na videlo, a imali smo mnogo unutrašnjih problema. Ja sam tamo samo gasio vatru. Sada su postavljene prave osnove. Imaju jednog od najboljih trenera u Evropi i on će postaviti crno-bele na nove temelje“, objasnio je Filipovski.

Kurir sport