BORILI SE I VEROVALI! Stefanović: Velika pobeda za nas

FMP je danas u gostima pobedio nakon produžetka Cedevita Olimpiju sa 92:89, u trećem kolu ABA lige.

"Velika pobeda za nas. Prvo i osnovno bih hteo da posvetim našem Aleksandru Zariću, to je naš generalni menadžer koji se trenutno bori sa korona virusom. Svi mu držimo palčeve da sve bude ok i da što pre bude sa nama. To je trenutno najvažnije. Imali smo problema u pripremi, neke igrače koji su bolesni, a juče nam se Šaranović požalio na stomačne probleme. Više nas je to brinulo", rekao je Stefanović, a preneo klupski sajt.

Stefanović je rekao i da su ovakve utakmice uvek teže za favorite što je u ovom slučaju bila Cedevita Olimpija.

"Ove utakmice su uvek teže za domaću ekipu koja je favorit nego za nas. Mi smo došli rasterećeno i bez pritiska da damo sve od sebe. Rekao sam sada momcima, mene lično najviše raduje što smo uspeli da budemo psihički dobri i stabilni, a posle i da dobijemo utakmicu u produžetku. Mislim potpuno zasluženo", izjavio je on.

Trener FMP-a je čestitao svojim igračima na pobedi a Cedeviti Olimpiji poželeo sreću u nastavku sezone.

"Čestitke od srca mojim momcima, mislim da su se borili i da su verovali. Stvarno im još jednom čestitam. Bila je dobra utakmica, Cedeviti Olimpiji sve najbolje želim. Znam da im kreće Evropa i želim im da ostvare svoje ciljeve", rekao je Stefanović.

FMP će u narednom kolu dočekati Mornar.

Beta