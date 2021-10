MIŠKO RAŽNATOVIĆ ŠOKIRAO Otkrio da Jokić sa Denverom nikada neće osvojiti prsten, a EVO I ZAŠTO!

U intervjuima za hrvatski Večernji list i grčki SDNA poznati košarkaški menadžer pričao je o mnogim temama.

Grke je, naravno, najviše najviše zanimao povratak Željka Obradovića u Srbiju.

- To je sjajno za srpsku košarku. Mnogo toga se promenilo otkako se on vratio u zemlju i ljudi su opet poludeli za košarkom. Siguran sam da će Obradović vratiti Partizan u Evroligu posle godina odsustva. Nisam uveren da će to uspeti ove sezone, jer je potrebno vreme da se kockice slože, ali pre ili kasnije će uspeti - rekao je Ražnatović.

foto: ABA Liga

Jedno od pitanja se odnosilo i na šanse da Nikola Jokić, poput Janisa Adetokunba, dovede Denver do NBA titule.

- Teško je očekivati da Nagetsi ikada budu sposobni za NBA prsten. Prošla sezona je bila speficična jer je bila kraća i sa mnogo povreda - bio je realan Ražnatović.

foto: AP David Zalubowski

Posebna tema je i Jokićevo odbijanje da ovog leta pomogne reprezentaciji da se plasira na Olimpijske igre.

- Ovog leta nije bilo moguće, a ljudi to neće da shvate. Zbog vrlo kasnog završetka prošle sezone, Nikola je za godinu dana odigrao 110 utakmica, sa po 40 minuta, s loptom u ruci, a rodilo mu se i prvo dete. Mnogo se toga sakupilo i svako ko hoće da bude realan, prihvatiće da je čovek imao objektivne razloge - dodao je Ražnatović.

On je, takođe i demantovao priče da utiče na igrače koji su njegovi klijenti da se ne odazovu selektoru:

- Nikad ni na koga nisam uticao u tom smislu. To ne radim. Štaviše, ljudi oko mene znaju da sam mnogo napora ulagao da svi oni igraju za reprezentacije u svojim zemljama.

Kurir sport