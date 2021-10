OBRADOVIĆ PRED START EVROKUPA: Prva utakmica ima posebnu draž!

Košarkaši Partizana u utorak (19.30) započinju pohod u Evrokupu, a prvi rival crno-belih je nemački Hamburg.

Trener Partizana Željko Obradović poziva na oprez pred gostovanje u Nemačkoj.

Jasno je da ćemo za protivnika da imamo tim koji igra izuzetno agresivnu košarku, koji pokušava čak i posle primljenog koša da trči i to je glavna odlika", rekao je Obradović.

"Bez ikakve dileme moramo da svedemo njihov broj postignutih poena iz tranzicije na minimum, da budemo svesni da je to tim koji igra izuzetno agresivnu odbranu svih 40 minuta, moramo da budemo spremni na to. Moramo da probamo da zaustavimo njihove najbitnije igrače koji dosta kreiraju, ali i pogađaju."

Trener crno-belih ističe da je svaki početak takmičenja u evropskim takmičenjima poseban.

"S obzirom na to da je prva utakmica, ima posebnu draž. Novo je takmičenje, vidim kod igrača veliku želju na treningu koja je prisutna od kada smo se skupili, da radimo na najvišem mogućem nivou i s te strane ne mogu da imam zamerki. Može da ih bude čaki kada se odigra najbolja utakmica. Probaćemo da imamo što da duže koncentraciju. U ovih nekoliko utakmica koje smo odigrali u ABA ligi bilo je dosta dobrih stvari, ali i nekih loših trenutaka Sve je to negde normalno jer se ekipa još navikava na mene i ja na njih. Sve je to proces koji traje i za koji je potrebno vreme", objašnjava Obradović.

Obradović je prokomentarisao i novi sistem takmičenja u Evrokupu, gde je mnogo timova u prvoj fazi, a onda se eliminacione utakmice igraju na jednu pobedu.

"Svima je isto. Kako nama, tako i drugima. Najbolje što možemo da uradimo je da se prilagodimo na taj sistem takmičenja i da razmišljamo samo o sledećem protivniku. To je sada Hamburg, o svemu drugom je bespotrebno razmišljati. Takmičenje još nije počelo, ne treba razmišljati o plej-ofu, jednoj utakmici. Biće vremena i za to", zaključio je Obradović.

Kurir sport