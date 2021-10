POVRATAK ŽELJKA OBRADOVIĆA U PIONIR: Meč sa Krkom je prilika da se napreduje! VIDEO

U 5. kolu AdmiralBet ABA lige, košarkaši Partizana NIS će u Hali "Aleksandar Nikolić" dočekati Krku iz Novog Mesta. Utakmica je na programu sutra od 19 časova.

foto: KK Partizan

Pred sutrašnji duel, trener Partizana NIS, Željko Obradović kaže:

-Veoma interesantno za mene je da vidim kako će ekipa da odreguje, s obzirom da prvi put ulazimo u ovaj ritam igranja utakmica na tri dana. Priprema za utakmicu je apsolutno drugačija nego što je to bilo do sada i moramo da vidimo kako smo uspeli da regujemo i kako će to izgledati protiv Krke, ekipe koja zaslužuje svaki respekt kao i svi timovi u ABA ligi. Probaćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, probaćemo da budemo na nivou na kom smo bili tokom poslednjih utakmica što se tiče napada i protoka lopte koji je iz utakmice u utakmicu sve bolji. I ova utakmica je prilika da se napreduje i da pred domaćim navijačima pokažemo ono što nas je krasilo do sada, a to je borbenost i želja da se igra od prve do poslednje sekunde na isti način, istakao je Obradović za BC Partizan TV.

Trener crno-belih je takođe naveo da će verovatno kapiten Partizana Rade Zagorac propustiti meč usled bolova u leđima.

foto: KK Partizan

-Mladi centar, Balša Koprivica pred utakmicu u Hali "Alekdandar Nikolić" kaže:

-Naša očekivanja kao tima je da iz utakmice u utakmicu budemo bolji. Krka je jako dobar tim, imaju par kvalitetnih pobeda, igraju jako brzo i u stanju su da timski dobro šutiraju za tri poena. Naše je da napravimo neke korekcije u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Hamburga, pošto igraju na sličan način. Želimo da u meč uđemo isto kao u meču Evrokupa, ali da u završnici budemo puno bolji, poručio je Koprivica za BC Partizan TV.

Kurir sport / BC Partizan TV