UŽIVO: ZVEZDA- ALBA (19.00), Delije se vraćaju u Pionir, crveno-beli žele novi SKALP! Bez Ivanovića, sa Lazićem i Cirbesom!

TOK MEČA:

- Zvezda će biti oslabljenja neigranjem Ivanovića koji je pozitivan na koronavirus, ali dobre vesti je da su među 12 za večerašnju utakmicu opravljeni Branko Lazić i Maik Cirbes.

… Crveno-beli, ajmo u napad zajedno! 🔴⚪️ Večeras od 19:00 u hali Aleksandar Nikolić - novi evroligaški spektakl 🔥#kkcz #TogetherWeCan #WeAreTheTeam pic.twitter.com/C49UpBtPUt — KK Crvena zvezda mts (@kkcrvenazvezda) October 22, 2021

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić bio je kratak u najavi meča.

"Na nama je do dobrom igrom dođemo do kontrole kvaliteta njihove igre i da im ne dozvolimo da oni nametnu svoj ritam. Posle dugo vremena imamo situaciju da igramo u Pioniru evroligašku utakmicu pred našim navijačima. Ako bude atmosfera makar približna onome kako je znalo da bude na utakmicama Evrolige ovde, sigurno da će to biti veoma značajno za nas."

foto: Printskrin

Košarkaš Crvene zvezde Luka Mitrović rekao je je u najavi meča da je Alba opasna ekipa i da će crveno-beli u predstojećem meču Evrolige morati svih 40 minuta da budu maksimalno koncentrisani na odbranu.

- Opasna ekipa kojoj ako dozvolite da se razmaše i date joj previše prostora to ume da kazni. Vide se još obrisi starog trenera koji više nije tu, igraju sa dosta slobode u igri i ako im dozvolite taj prostor može da bude vrlo neugodno što su i pokazali na utakmici sa Fenerbahčeom - rekao je Mitrović, prenosi klub.

foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Posle četiri odigrane utakmice, izabranici Dejana Radonjića imaju dve pobede i dva poraza, dok Alba ima skor 1/3.

- Igrači na koje svakako treba obratiti pažnju su Luk Sikma i Maodo Lo koji su lideri ekipe, ali na prvom mestu moraćemo da imamo maksimalan fokus svih 40 minuta na našoj odbrani jer je u pitanju odlična napadačka ekipa - dodao je Mitrović.

Zvezda ne može bez kadrovskih problema pošto je tokom dana stigla informacija da Nikola Ivanović plejmejker crveno-belih ima koronu i mora u izolaciju.

Utakmica počinje u 19h u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Kurir sport