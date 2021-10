NEKI NOVI KLINCI: OKK Beograd sa juniorima savladao učesnika ABA 2 lige

Trijumf OKK Beograda u duelu sa izrazitim favoritom, ekipom zemunske Mladosti, rezultatom 90:87 i to na gostujućem terenu, nesumnjivo je veliko iznenađenje minulog, četvrtog kola Košarkaške lige Srbije.

Ali, kuriozitet više je i podatak da su popularni klonferi glavnog kandidata za osvajanje prvog mesta u KLS i učesnika ABA 2 lige savladali sa juniorima, s obzirom da su bili lišeni pomoći najiskusnijih igrača Luke Mitrovića i Nemanje Sladoje zbog povreda.

Gotovo zvuči neverovatno da je najstariji igrač OKK Beograda u ovom meču bio Marko Brekić koji je rođen 2001. godine, dok su svi ostali igrači 2002. i 2003. godište, odnosno tinejdžeri.

Blistali su Petar Kovačević sa čak 28 poena, 11 skokova i sedam asistencija, Luka Bogavac sa 21 poenom i Mihailo Mušikić sa osam poena, devet skokova i sedam asistencija.

Imena koja bi svakako trebalo zapamtiti s obzirom da su Kovačević i Mušikić mladi reprezentativci Srbije i bez svake sumnje svetla budućnost naše košarke.

- To je jedna dobra grupa izuzetno vrednih i poslušnih momaka. Već dugo su zajedno, dobro se poznaju i sada već mogu reći da postepeno sazrevaju. To su zaista velike nade koje tek treba mnogo toga da daju srpskoj košarci. Moram da naglasim da je šef stručnog štaba Vasilije Budimić stvario sjajnu atmosferu u ekipi, svaki dan uživamo na treninzima i svi jedva čekamo da dođemo u halu. Sve to rezultira dobrim rezultatima i ovako vidnom napretku ovih mladih igrača – rekao je Veselin Petrović, pomoćni trener OKK Beograda i nekadašnji reprezentativac.

Kurir sport