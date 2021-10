PRVI U ISTORIJI - SRBIN IGRA ZA TZV. DRŽAVU KOSOVO! Nije se odrekao naše vere, jezika, običaja... FOTO

Srpski košarkaš Mikaile Tmušić već godinama igra u kosovskoj ligi, ali i za reprezentaciju takozvane države Kosovo. Na ovaj način on je postao praktično prvi naš sportista koji nosi seniorski dres nepriznatog Kosova.

Tmušić se na sajtovima FIBA Evropa i FIBA svet vodi kao državljanin Kosova (drugačije ne bi ni morao da igra za njih), ali, dok bio član ABA 2 ligaša Podgorice, vodio se kao Srbin.

Mladić koji je rođen pre 28 godina u Peći definitivno je drugačiji od svih ostalih sportista sa trusnog područja. Koliko se videlo na društvenim mrežama, on se nije odrekao ničega srpskog (krštenje, manastiri, jezik...), ali i Albanci ga vole i poštuju. Dobija razne poruke da ostane u Signalu, Prištini i drugim klubova s teritorije Kosova i Metohija.

Za selekciju tzv. države Kosovo igrao je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv Luksemburga, Islanda i Slovačke.

Na šest mečeva imao je prosek od šest poena za 19 minuta na parketu. U klupskoj karijeri nosio je dresove Lovćena, Baškimija, Prištine i Podgorice.

Burni slučaj Ilije Ivića i fudbala

foto: Tviter

Priča o 16-godišnjem Iliji Iviću i njegovoj odluci da obuče dres tzv. države Kosovo dobila je neslućene razmere i epitet skandala. Sve to desilo se početkom prošle godine. Mladić koji nosi dres Fljamurtarija tvrdio je da on samo želi da igra fudbal i da ga druge stvari ne zanimaju. Od tada nema podataka da je on odigrao neki meč za reprezentaciju nepriznate države.