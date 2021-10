POČEO RAT, ČOVIĆ OZBILJNO NAGAZIO DANILOVIĆA: Predsednik KSS je upadao na treninge Igoru Kokoškovu i glumio AUTORITET (VIDEO)

Nebojša Čović, prvi čovek KK Crvena zvezda, govorio je o smeni bivšeg selektora Igora Kokoškova i istakao da on nije jedini krivac se neuspeh reprezentacije, odnosno neodlazak na Olimpijske igre u Tokiju. Poručio je da je velika odgovornost za taj fijasko na predsedniku Saveza Predragu Daniloviću.

foto: KSS

- Ne može se neuspeh koji smo doživeli, a, on je sada evidentan, nakačiti na leđa Igora Kokoškova. Ako taj čovek nije imao saradnju ni sa predsednikom Saveza, a to se dešavalo i Saši Đorđeviću... Da li će oni to da kažu, ili neće, to me ne interesuje. To je istina - rekao je Nebojša Čović gostujući u emisiji "Sportlajt" kod Igora Miklje i nastavio:

foto: Zorana Jevtić

- Morate da stanete ispred i iza tog čoveka. Očekivanja su ogromna. Ako ste predsednik Saveza i bivši igrač... Ne znam šta ste. Nemate vi pravo da upadate u svlačionice, na treninge, da glumite autoritet. To trenere vređa. Njihov posao je takav da moraju da imaju povišen stepen sujete.

Nebojša Čović vodio je KSS od 1995. do 1997. godine kada je politički smenjen, a onda ponovo posle 2000. godine. Za vreme njegovog mandata Savez je funkionisao bez ikakvih smetnji i reprezentacija je u tom periodu napravila najznačajnije rezultate u istoriji naše košarke.

Kurir sport