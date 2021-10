OBRADOVIĆ POSLE POBEDE NAD TURK TELEKOMOM: Zadovoljan sam, ali ekipa mora još da radi! VIDEO

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je zadovoljan večerašnjom pobedom protiv Turk Telekoma u Evrokupu i naveo da ekipa mora još da radi.

"Dobar je osećaj. Videli smo dva različita dela utakmice. U prvom smo igrali veoma dobro u većem delu, ali razumem želju igrača kad igraju pred fanstatičnom publikom i zbog toga su bile neke loše odluke. O tome smo pričali u poluvremenu. Promenili smo to, igrali smo pametnije u drugom poluvremenu i zbog toga imamo dobar rezultat. Važno je da nastavimo i važno je to što smo pobedili pred našim navijačima u prvoj utakmici u Evrokupu", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Turk Telekom sa 85:59 u utakmici drugog kola Grupe A u Evrokupu i ostvarili drugi trijumf.

Na konstataciju da ekipa ima manje izgubljenih lopti, Obradović je rekao da je problem kada se lopte gube zbog mnogo loših odluka.

"Deo košarke su izgubljene lopte. Kad igraš i agresivan si u napadu i želiš da igraš agresivno i brzo dolazi do izgubljenih lopti. To može da se razume, ali ne može da se razume kada su posledica dekoncentracije i mnogo loših odluka. Loših može da se razume, ali mnogo loših ne može. To je ono na čemu insistiramo, radimo i radićemo", rekao je on.

Obradović je rekao da razume da su mladi igrači želeli da se istaknu.

"Mogu da razumem, imam mlad tim, mlade igrače, mnogi igraju prvi put u ovakvom ambijentu, želja je ogromna da daju sve što imaju, lak koš, da se upišu, osete aplauz ove predivne publike, to je normalno. O tome smo pričali, a kada smo počeli da igramo uslovo rečeno disciplinovanije, da lopta ima bolji protok, došli smo do toga da je iz minuta u minut rezultatska razlika rasla. To je način na koji ćemo da igramo i oni to znaju", naveo je on.

"Imam strpljena, moj posao je da ukazujem na greške i tokom utakmice, jer utakmica je živa stvar. Ima mnogo stvari koje ćemo unutar ekipe da rešimo, način na koji se prave faulovi. To treba da nam pomogne da u narednim utakmicama budemo bolji. Posle svake utakmice možete da izvučete mnogo dobrih i pozitivnih, ali i negativnih stvari. To je proces i uvek će tako da bude", dodao je trofejni trener.

Obradović je rekao i da se mnogo radi na odbrani.

"Večeras smo primili neke jeftine poene, to nije razlog da se odustane od agresivnosti i od toga kako želimo da izgledamo i igramo. Odbrana je prilično dobra, treba da svedemo protivnike na što manje lakih poena, a večeras je bilo lakih poena, to je suština", naveo je, a zatim je govorio i o skok igri.

"Skok je stvar želje, a bogami i treninga i tu naši spoljni igrači počinju da rade sve bolje. Bilo je i u tom segmentu nekih lakih poena. A ono što je najgore u utakmici, to je lak koš uz faul kada se ne zagradi. Radimo i na tome", naveo je Obradović.

Trener Turk Telekoma Burak Goren rekao je da je Partizan zasluženo pobedio.

"Čestitam Partizanu. Mnogo poštujemo trenera Obradovića, protiv njega smo igrali mnogo puta u Turskoj, poštujemo njega i ekipu. Znali smo kako da igramo protiv dobrog tima i atmosfere. Imali smo problema sa povredama igrača, sa izgubljenim loptama... Čestitam, zaslužili su pobedu", rekao je Goren.

Partizan sada ima obe pobede u grupi, a turska ekipa pobedu i poraz.

U trećem kolu Partizan će 2. novembra dočekati Huventud, a Turk Telekom će biti domaćin Slasku.

Beta