SRBIN NOKAUTIRAN NA TERENU! Jokić bacio KRVAVI peški, pa servirao osvetu! NIŠTA MU NE MOGU!

Rivali očajnički traže načine da zaustave najboljeg srpskog košarkaša Nikolu Jokića.

Neretko se koriste i prljavim sredstvima, kao što je to bio slučaj na meču sa Dalasom, kada ga je Dvajt Pauel praktično nokautirao na terenu.

Duel Jokića i Pauela foto: Profimedia

As Denvera dobio je žestok udarac u nos i završio je na podu. Brzo se pridigao i otišao do klupe kako bi proverio u kakvom stanju mu je nos. Kada se obrisao peškirom, na njemu su ostali tragovi krvi. Naravno, to nije sprečilo Nikolu da se istog momenta vrati u igru i protivniku održi čas košarke.

Nikola Jokic se llevó un golpe accidental de Dwight Powell en la nariz de Dwight Powell capturando un rebote... Sangrando ligeramente, pero sigue en cancha: pic.twitter.com/xYKdLxnaJ2 — Alberto de Roa (@TikotDeRoa) October 30, 2021

Podsetimo, Nagetsi su zabeležili ubedljivu pobedu protiv Dalasa u 5. kolu NBA lige (106:75), a Nikola, koji se vratio na teren posle povrede kolena, za svega 25 minuta igre bio je blizu tripl-dabl učinka. Utakmicu je završio sa 11 poena, 16 skokova i osam asistencija.

Kurir sport