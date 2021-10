POTUKAO SAM SE I ONDA... Zak Ledej objasnio kako je zaradio VELIKI OŽILJAK na leđima! (FOTO)

Zek je objasnio o čemu se radi - kao tinejdžer se potukao s vršnjacima i tom prilikom je zaradio veliku posekotinu.

Za sve je kriv basket u kraju.

- Bio sam klinac, igrali smo u parku. Došlo je do svađe, guranja i tuče... Neko me je gurnuo na ogradu - a znate kakve su te ograde, uglavnom polomljene - nabio sam se na metalni šiljak, ušao mi je duboko u leđa. Srećom, nije bilo većih posledica. To je deo odrastanja, deo mog puta i životnih lekcija - rekao je Ledej za Jurohups (Eurohoops).

foto: Starsport

Danas taj ožiljak podseća Ledeja na to koliko je teško uspeti, posebno kada se kreće sa dna, a većina Afroamerikanaca ima upravo takav put. Mnogi od njih ne ispune svoj san. Ledej je imao sreće što ga je u nastojanju da postane sportista podržavala majka:

- Ona je odgajila brata i mene. Mnogo se žrtvovala za nas, a to mi je pomoglo da brzo odrastem, da sazrim i da se nosim sa starijima.

Nisam znao gde je Evropa, ni šta je Evroliga Zak kao tinejdžer nije ni sanjao da će zaigrati u Evropi, njegova želja je bila da postane član neke NFL ekipe jer je bio veoma talentovan igrač američkog fudbala. Igrao je na poziciji tajt enda. - Tada nisam ni znao gde je Evropa! (smeh) Interesantno da nikada ni nisam čuo za Evroligu do mog dolaska u Izrael, tu sam prvi put zaigrao van Amerike - kaže Ledej.

Kurir sport