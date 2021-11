Popularni Bobi se pojavio maskiran kao Aksel Rouz, legendarni frontmen grupe „Guns N’ Roses“, što je naišlo na oduševljenje svih.

Marjanović je nosio crvenu maramu, prateći nakit, pa i rukave na kojima su bile tetovaže po ugledu na čuvenog muzičara. Uz neizbežnu crvenu ružu.

„To je Boban Rouz, Aksel Marjanović. Izaberite to, morate da volite to čoveka. Ima i ružu, kakav kralj“, poručili su američki komentatori.

Boban Marjanovic se disfrazó de Axl Rose. El mejor ser humano vivo.pic.twitter.com/Upx9YdTDCM — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) October 31, 2021

Kurir sport