NEDOVIĆ OTVORIO DUŠU! Bez dlake na jeziku pričao o PROBLEMU koji je imao sa PEŠIĆEM: Bio sam mlad, splet NESREĆNIH OKOLNOSTI!

Iskusni srpski košarkaš Nemanja Nedović otovoreno je govorio o postavljanju Svetislava Pešića na mesto selektora i njegovom odnosu sa iskusnim stručnjakom.

Nedović je prošao sve mlađe kategorije Crvene zvezde, bio je ljubimac navijača i velika nada kluba, međutim, doalskom Svetislava Pešića na mesto trenera njegov status se promenio. Nije puno dobijao priliku da igra onoliko koliko je želeo, pa njegov odnos sa iskusnim trenerom nije bio idealan.

foto: @starsport

Ipak, košarkaš Panatinaikosa ističe da ga ne zanimaju stvari iz prošlosti i da nema ništa protiv toga što je popularni Kari preuzeo reprezentaciju.

"To što je bilo u prošlosti, to je bio splet nesrećnih okolnosti, a i ja sam bio mlad, naravno da sam mogao bolje i očekivao više. To je sve iza nas, sada smo u službi reprezentacije, što je iznad svega", rekao je Nedović za Sport klub.

Nedović je otkrio da je već obavio razgovor sa novim selektorom Srbije.

"Čuli smo se pre otprilike nedelju dana i bio je to pozitivan razgovor. Malo smo pričali o ovom problemu koji sam imao, i o prozoru koji dolazi – biće teško da se odazovem, iako imam veliku želju. On želi da se ja polako vraćam u reprezentaciju, to želim i ja, tako da se radujem saradnji", kaže srpski košrakaš.

Kako je govorio Kari Pešić je kao trener Crvene zvezde trpeo pritisak navijača zbog Nemanje Nedovića, koji je tada nagoveštavao veliki potencijal. Kasnije je Nemanja otišao u Lijetuvos Ritas, pa u NBA. - Njegov angažman u NBA je nebitan, to mi previše ne znači. Danas u Americi mogu da igraju i manje kvalitetni igrači, a pravi NBA igrači su Divac i Stojaković. Njih dostići dug je put. Njegov razvoj je shodno potencijalu očekivan, uvek se znalo da je talentovan, ali ja nisam mogao da čekam kad će da dođe do izražaja. Nije ostao da igra u Zvezdi iako je imao talenat i mladost, smatram da mora još da radi da bi postao igrač - komentarisao je Nedovićev razvoj Pešić.

