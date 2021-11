MICIĆ IPAK IDE U NBA? Miško pričao o dva srpska MVP-a, pa Jokića uporedio sa legendarnim hrvatskim asom!

"Mnogi se neće složiti s mišljenjem da sam najbolji evropski agent svih vremena, ali u slučaju dileme, uvek je najbolje posegnuti za statistikom. A ona kaže da nikada niko nije zastupao MVP-a NBA lige i Evrolige u istoj godini, uz naznaku da su obojica u agenciji od 17. godine te da nisu u tom trenutku uopšte obećavali takve svemirske visine", rekao je Ražnatović, pa otkrio:

"Kada je Micić u pitanju, mislim da je njegov odlazak u NBA ligu, nakon što je produžio ugovor s Efesom, samo odložen za godinu dana", dodao je on u intervjuu za hrvatski "Tportal".

Priznao je Ražnatović da ni sam nije toliko očekivao od Nikole Jokića.

"Nisam to očekivao. Nije ni sam Nikola! Tim pre što je atipičan i ne uklapa se u stereotipe o NBA igračima, punim atleticizma. Ali njegova košarkaška inteligencija, talent i veliki rad, za koji mnogi ne znaju da stoji iza uspeha, doveli su ga na pijedestal. Njegov meteorski uspeh dao je nadu svim klincima da mogu do zvezda i bez prirodno urođenih vrhunskih atletskih sposobnosti."

Kada su ga hrvatski novinari pitali da uporedi Jokića sa nekom jugoslovenskom legendom on se odlučio za Krešimira Ćosića.

"On je zaista unikatan i vrlo ga je teško uporediti sa bilo kim. No možda je to ipak Krešo Ćosić, uz nadograđeni šut za tri poena", dodao je on.

A za sada još uvek ne može da kaže da je Nikola Jokić najbolji jugoslovenski košarkaš svih vremena, iako je bo MVP NBA lige.

"To mi je najlakše pitanje. Dražen Petrović neuporedivo je bolji od svih koji su igrali i koji će ikada igrati. I dandanas, kada pogledam njegove utakmice, iznova se oduševim! Drugi na toj listi po meni bi bio Nikola Jokić, a treći preti da postane Luka Dončić", smatra on,

Kurir sport