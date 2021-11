PARTIZAN SE VRATIO NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Crno-beli posle velike drame savladali Lijetkabelis, Panter ponovo rešio meč

1 / 6 Foto: @starsport

Košarkaši Partizana upisali su četvrtu pobedu u Evrokupu.

Crno-beli su u Beogradu pred oko 6.000 gledalaca u utakmici 5. kola grupe A savladali Lijetkabelis rezultatom 84:77 (20:14, 19:24, 27:22, 1817). Litvanci su doživeli treći poraz.

Ledej je postigao 19 poena, Smailagić i Glas po 13, a Avramović i Koprivica po 12 poena, a Panter 11. U gostujućem timu Orelik je postigao 19 poena, Žemaitis i Beržins po 12.

Partizan je igrao bez Jama Madara, a Obradović u igru nije uvodio Zagorca, Trifunovića, Miletića i Kuruca. Na ovom meču kapitensku traku je nosio Nemanja Dangubić.

Partizan je većim delom utakmice kontrolisao utakmicu, ali su se gosti često trojkama vraćali u meč. Tako je bilo i u finišu, kada su posle dve vezane trojke prišli na samo tri poena. Ipak, u presudnim momentima, Kevin Panter je bio precizan. On je 12 sekundi pre kraja postigao poene za 82:77, čime je Partizan odbio i poslednji nalet rivala.

Crno-beli su nadskočil irivala, imali su 12 skokova više (36-24). Imali su znatno bolji šut za dva poena, ali je rival pogodio čak 14 trojki i to ga je držalo u meču do samog kraja.

Partizan je imao 16 asistencija, tri manje u odnosu na rivala, imao je 10 osvojenih i 15 izgubljenih lopti, za razliku od Litvanaca koji su imali pet osvojenih i 17 izgubljenih lopti.

Sledi pauza u Evrokupu, a Partizan će u okviru 6. kola 8. decembra gostovati ekipi Bulonj u Parizu.

- Imali smo neke sjajne momente, ali smo još lakše njima dozvoljavali da se vraćaju. Šutirali su za tri više nego što to obično čine. Problem koji mi imamo je da nekad izgubimo koncentraciju i to je bio najveći problem u našoj igri - rekao je Obradović posle meča.

Kurir sport

foto: @starsport

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Posle promašaja gostiju, Smailagić je otišao na liniju penala, promašio je oba, ali je Dangubić srelac - 84:77.

40. minut - Panter postiže poene na 12 sekundi pre kraja - 82:77.

40. minut - Smailagić je zakucao, ali su sudije morale da provere da li je isteklo vreme za napad Partizana. ništa od poena. Do kraja je 42 sekunde.

39. minut - Orelik postiže novu trojku za Lijetkabelis - 80:77.

38. minut - Radičević je na liniji penala, smanjio je prednost Partizana - 78:71. Glas uz istek vremena za napad postiže dva poena - 80:71. Pogađa za tri poena Radičević - 80:74.

37. minut - Kalaicakis je polovičan sa linije slobodnih bacanja - 75:69. Vrlo važna trojka za Partizan, Smailagić je precizan - 78:69.

36. minut - Avramović je na liniji penala, prekida period u kome je viđena nervoza u timu Partizana. Navijače crno-belih su iritirale neke sudijske odluke, pa je i sudija Perez pogođen. Avramović je oba puta precizan - 75:66. Maldunas vraća sa zicera - 75:68.

34. minut - Orelik pogađa svoju novu trojku - 73:66.

33. minut - Kalaicakis je precizan za tri - 73:63.

32. minut - Gregor Gas poentira za dva - 71:60. Dalas Mur posle solo prodora dodatno uvećava prednost Partizana - 73:60. Najveća prednost crno-belih i tajm-aut za Nenada Čanka.

31. minut - Smailagić trojkom otvara poslednju četvrtinu, njegovih deset poena - 69:60.

foto: @starsport

3. ČETVRTINA

30. minut - Maldunas dodaje još dva poena - 63:57. Na drugoj strani je Ledej precizan pod faulom - 66:57. Orelik je fauliran pri šutu za tri poena, sva tri puta je precizan - 66:60.

29. minut - Ledej pogađa za tri - 63:53. Partizan ima 7/18 za tri. Maldunas smanuje rezultat - 63:55.

28. minut - Smailagić sa linije slobodnih bacanja vraća dvocifrenu prednost crno-belima - 60:50. Litkevičijus postiže desetu trojku za litvanski tim - 60:53.

27. minut - Balša Koprivica pogađa za dva - 58:50. Njegovih 12 poena.

26. minut - Kalaizakis postiže svoju prvu trojku - 54:47. Još jedna trojka za goste - Žemaitis je strelac - 54.50. Gosti imaju 9/19 za tri. Ledej prekida nalet gostiju - 56:50.

25. minut - Koprivica posle ofanzivnog skoka upisuje nova dva poena - 54:42. Orelik pod faulom postiže poene - 54:44.

24. minut - Avramović je lepo probio odbranu gostiju i pogodio pod faulom - 48:40. Njegovih osam poena. Koprivica posle ofanzivnog skoka vraća dvocifrenu prednost - 50:40. Beržins sa linije penala smanjuje rezultat - 50:42. Razigrao se Avramović, novi solo prodor i poeni, njegovih 10 poena - 52:42.

23. minut - Koprivica je sa linije penala precizan - 45:40.

22. minut - Lep prodor i laki poeni za Avramovića - 41:38. Orelik uzvraća za dva - 41:40. Zakucavanje za Zeka Ledeja - 43:40.

foto: @starsport

Panter, Ledej i Glas sa po devet poena predvode Partizan. U gostujućem timu Beržins je najefikasniji sa 10 poena, Zemaitis je ubacio devet.

Obradović je rotirao osam igrača u prvih 20 minuta, bez minutaže su Zagorac, Trifunović, Miletić i Kuruc.

Zanimljivo je da je Dangubić kapiten Partizana u ovoj utakmici.

Viđeno je čak 13 trojki u prvom poluvremenu, crno-beli su ubacili šest, od toga Glas tri. Gosti imaju sedam trojki, Zemaitis je gađao 3/3.

Partizan je nadskočio rivala, ima šest kskokova više (18 - 12). Obe ekipe su izgubile po osam lopti, crno-beli imaju šest osvojenih. U asistencijama je 11-10 za Partizan.

foto: @starsport

2. ČETVRTINA

20. minut - Maldunas lagano poentira pod košem - 39:38.

19. minut - Beržins sa linije penala dodatno smanjuje vođstvo Partizana - 36:34. Gosti su u seriji od osam vezanih poena. Smailagić postiže prvu svoju trojku, a šestu Partizanovu - 39:34. Lipkevičijus je sa linije penala precizan - 39:36.

18. minut - Nova trojka Lijetkabelisa, Žemaitis smanjuje na 36:32. Tajm-aut za Obradovića.

17. minut - Orelik postiže svoju drugu trojku - 36:29. Šesta trojka litvanskog tima, crno-beli imaju pet trojki.

17. minut - I još jedna trojka Glasa, njegova treća vezana trojka - 36:26! Tajm-aut za Čanka.

16. minut - Glas postiže svoju drugu trojku - 33:26.

15. minut - Zemaitis novom trojkom smanjuje prednost Partizana - 30:23. Orelik vezuje još jednu trojku za goste - 30:26. Obradović zove tajm-aut.

14. minut - Kalaicakis sa linije penala postiže jedno od dva - 27:20. Glas trojkom donosi Partizanu dvocifrenu prednost - 30:20.

13. minut - Panter pod prekršajem postiže nove poene - 24:17. Siguran je Panter sa linije penala - 25:17. Radičević smanjuje rezultat - 25:19. Koprivica postiže svoj četvrti poen - 27:19.

12. minut - Panter postiže svoj četvrti poen - 22:17.

11. minut - Beržins vezuje dve trojke za svoj tim - 20:17.

foto: @starsport

1. ČETVRTINA

10. minut - Beržins dve sekunde pre isteka četvrtine postiže poene za svoj tim - 20:14.

9. minut - Panter sa linije penala povećava prednost Partizana - 20:11.

8. minut - Smailagić se upisuje u strelce - 18:11.

7. minut - Trojka Ledeja - 16:8. Zemaitis postiže prvu trojku za Lijetkabelis - 16:11.

5. minut - Prva trojka na utakmici, Avramović je strelac - 11:6. Berzins smanjuje rezultat - 11:8. Ledej sa linije penala je precizan - 13:8.

4. minut - Koprivica se upisuje u listu strelaca - 6:2. Ledej postiže svoj četvrti poen - 8:2. Gagić smanjuje rezultat, zatim i Likevičijus - 8:6.

3. minut - Malo poena na startu meča, Ledej je precizan - 4:0. Radičević postiže prve poene za litvanski tim - 4:2.

2. minut - Panter otvara utakmicu poenima - 2:0.

Košarkaši Partizana posle dva uzastopna poraza imaju priliku da se vrate na pobednički kolosek.

Crno-beli u 5. kolu grupe A Evrokupa od 20.30 časova dočekuju litvanski Lijetkabelis koji sa klupe predvodi nekadašnji kapiten i trener Partizana Nenad Čanak i za koji igra nekadašnji centar Parnog valjka Đorđe Gagić.

Partizan je trenutno treći u grupi A sa učinkom 3-1. Lijetkabelis ima polovičan učinak u prva četiri kola i nalazi se na sedmoj poziciji.

"Oni su ekipa koja igra, uslovno rečeno, tipičnu litvansku košarku. Razlika je u tome što su tim koji je orijentisan pre svega na unutrašnju igru i očekuju mnogo od igrača na poziciji pet, Gagića. To su orve ideje koje imaju u napadu, ali je važno istaći i da su u dosadašnjem toku Evrokupa imali prosek od 28 upućenih šuteva za tri poena po meču. Tu prednjači igrač na poziciji četiri Oreli, koji je šutirao 7 od 14 na prošloj utakmici i negde u proseku ima 9 pokušaja za tri poena. Ono što mi treba da radimo jeste da smanjimo taj njihov broj pokušaja i da im onda smanjimo procenat šuta. To je bez ikakve sumnje ključ utakmice, njihova unutrašnja igra, šut za tri poena plus ofanzivni skok gde se Gagić i igrači na pozicijama dva i tri zaleću na skok u napadu. To je ono o čemu treba najviše da vodimo računa i da probamo da budemo na nivou odbrane kako smo bili do sada, s tim da moramo igrati bolje u napadu. Kada to kažem, pre svega mislim da igramo brže u tranziciji, brže u situaciji pet na pet na pola terena i moramo nešto i da ubacimo. U poslednje vreme dosta otvorenih šueva promašujemo i imamo slab procenat šuta. To je nešto na čemu radimo svaki trening", poručio je Obradović.

Kurir sport