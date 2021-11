PIPEN ŽESTOKO UDARIO PO DŽORDANU: Majkl je uništio košarku, Lebron Džejms je najbolji ikada

Majkl Džordan i Skoti Pipen su nekada bili oličenje idealnog tandema.

Čikago Bulsi su dominirali tih godina u NBA ligi, pre svega zato što niko nije mogao njih dvojicu da zaustavi.

Međutim, godinama i decenijama kasnije ispostavilo se da su njih dvojica kao tandem funkcionisali isključivo na parketu. Van njega, sasvim druga priča.

Skoti Pipen je dobar deo autobiografije "Unguarded" posvetio baš Džordanu.

"Ići ću čak toliko daleko da kažem da je Majkl uništio košarku. Osamdesetih godina na terenima, svi bi dodavali loptu, proigravali saigrača da pomognu timu. To je stalo 90-ih. Deca su želela da budu ‘kao Majkl’. A Majkl nije želeo da doda, nije želeo da skoči, niti da brani najboljeg protivničkog igrača. On je želeo da se sve radi za njega. Zato sam uvek verovao da je Lebron Džejms najveći koje je ova igra videla – on radi sve i oličava ono što košarka zaista jeste", napisao je Pipen.

Pipen se prilično naljutio na Majkla Džordana zbog toga što je u dokumentarnom serijalu “The Last Dance” prigrabio svu slavu – pride i honorar od 10.000.000 dolara – dok saigrače nije baš veličao. Pa je tako u jednom intervjuu rekao:

"Svaka epizoda bila je ista. Majkl uzdignut visoko, sagrači na drugom mestu, manji, kao i za vreme njegove karijere. Svake smo sezone dobijali malo pohvala ili ih uopšte nismo dobijali za pobede, ali kada bismo izgubili trpeli smo velike kritike. Majkl je mogao da šutira 6/24, da izgubi pet lopti, ali u očima medija i publike i dalje je bio Džordan koji ne greši. Razgovarao sam s brojnim saigračima koji, kao i ja, osećaju da su ovim dokumentarcem omalovažavani. Kako se Majkl samo usudio da nas tako tretira nakon svega što smo napravili za njega i njegov dragoceni brend? Majkl Džordan nikad ne bi bio Majkl Džordan da nije bilo mene, Horasa Granta, Tonija Kukoča, Džona Paksona, Stiva Kera, Denisa Rodmana, Bila Kartrajta, Rona Harpera, Bi-Džej. Armstronga, Luka Longlija, Vila Perdjua i Bila Veningtona".

Kurir sport