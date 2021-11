NURKIĆ BRUTALNO IZVREĐAO NEBOJŠU ČOVIĆA: NBA as prvog čoveka Zvezde nazvao KRIMINALCEM, pa spomenuo i Partizan!

Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić brutalno je odgovorio na prozivke prvog čoveka Crvene zvezde Nebojše Čovića.

Čović je u nedavno izjavio da NBA as ne bi nikada mogao da igra u Crvenoj zvezdi zbog neprimerenih izjava koje je davao u prošlosti.

Nurkić je u emisiji "Sportlight" na Sport Klubu iskoristio priliku da odgovori Čoviću.

"Kada vas kriminalci prozivaju, onda znate da radite nešto dobro, je l’ tako? Za dotičnog nemam baš puno reči. Za mene postoji samo jedan klub u Beogradu, a to je Partizan, tako da svakako ja ne bih mogao da igram za Zvezdu, hteo on to ili ne", poručio je Nurkić.

Nurkić je u karijeri igrao za Cedevitu, Zadar, Denver Nagetse i Portland.

Kurir sport/Sport Klub